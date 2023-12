Congo-Kinshasa: Forum Régional des juges et Hauts magistrats francophones sur le VIH, les droits humains et les populations clés

Décryptage

Le magazine des nations unies reçoit dans ce premier entretien une fois de plus l'officier militaire du bureau de porte-parole de la MONUSCO, le major Hassan Keira, qui parle de la collaboration entre les casques bleus, les FARDC, et les autorités locales dans les actions visant à contribuer aux actions de la protection civile dans l'Ituri, le nord et le sud Kivu. Il s'entretient à Goma avec sifa manguru ...

Nouvelles en bref

Depuis le 7 octobre dernier, les combats qui font rage dans les territoires de Rutshuru et de Masisi, dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont eu comme conséquence directe le déplacement de plus de 450.000 personnes qui rejoignent les millions de personnes déplacées dans le pays, se sont alarmées la semaine dernière, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

« Aujourd'hui encore, chaque minute, une personne meurt du Sida. Nous pouvons et nous devons mettre fin à la menace qu'il fait peser sur la santé publique d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, il faut mettre en application le thème de cette année : « Confier le leadership aux communautés », a déclaré António Guterres, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, commémorée le 1er décembre de chaque année. Le patron de l'ONU a aussi relevé les progrès accomplis dans la lutte contre cette maladie. En signalant que Les décès liés au Sida ont chuté de près de 70 % depuis 2004, année la plus meurtrière. Et le nombre de nouvelles infections à VIH est au plus bas depuis les années 1980.

Invité

Le magazine des nations unies reçoit comme invite, John Kambale, Secrétaire de l'association des jeunes et adultes pour le développement rural et urbain, une structure de la société civile de lubero. Il répond à la préoccupions d'après le départ de la MONUSCO qui ferme sa base militaire a lubero au plus tard le 31 décembre 2023. Cette fermeture intervient dans le cadre du retrait accélère de la mission onusienne de la RDC. Quel est l'héritage de la MONUSCO dans le territoire de lubero en termes de sécurisation civile et la restauration de l'autorité de l'état. Et quel mécanisme doit-on mettre en place pour pérenniser les acquis de la présence de la MONUSCO dans ce territoire ? John Kambale a répondu à cette préoccupation

Nouvelle de province

Direction Ituri. Une vingtaine des officiers de la police congolaise réfléchissent sur la reforme du secteur de la sécurité en RDC. Ces échanges organisés le mercredi dernier par la section de reforme de la sécurité de la MONUSCO, vise à faire une analyse des avancées et des défis lies a la mise en oeuvre de cette reforme mais aussi a renforcer les mécanismes de coordination provinciale dans e cadre de celle-ci. Le plan de reforme de service de sécurité été adopter en 2009, en vue de rendre les forces de sécurité de la RDC plus professionnelles précisent les formateurs. Selon le chef intérimaire de la MONUSCO en Ituri, qui a ouvert ces discussions, c'est en prévision du retrait de la mission onusienne dans le cadre de transfert des compétences. Leopold nioke est au micro d'Isaac Remo yope

Question aux Nations unies

A l'égard des toutes les manifestations qui ont été organisé contre la MONUSCO. Est-ce que vous pensez que le rôle des casques bleus est mal compris et que la désinformation joue un rôle dans la perception de la mission ? Madame Bintou Keita, Représentante spéciale du Secrétaire General des nations unies et cheffe de la MONUSCO a répondue à cette interrogation lors de son passage à new York a une interview accordée à Onu Infos. On l'écoute ...

Agenda

Deux dates à retenir dans vos agendas.

05 décembre : la journée Mondiale des sols.

09 décembre : Journée internationale contre la corruption.