Maroc: SM le Roi félicite le Président de l'État des Émirats Arabes Unis à l'occasion de la fête nationale de son pays

rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, Président de l'État des Émirats Arabes Unis, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères voeux de davantage de progrès et de prospérité au peuple émirati frère sous la sage conduite de SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi Se félicite des relations fraternelles profondes et solides liant le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis, réitérant Sa détermination permanente à poursuivre la consolidation de ces relations, ainsi qu'à renforcer la coopération fructueuse et à diversifier ses domaines pour réaliser les intérêts et les objectifs communs des deux peuples, et ce au bénéfice des deux pays frères.

Sa Majesté le Roi implore le Très-Haut d'accorder santé au Président émirati pour continuer à réaliser davantage de gloire et de prospérité à l'État des Émirats Arabes Unis.