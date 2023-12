Algérie: Fin des travaux de la conférence sur 'L'information et les défis actuels' à Alger

ALGER - Les travaux de la conférence sur "L'information et les défis actuels", organisée par le ministère de la Communication au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif Rahal à Alger, ont pris fin samedi après-midi.

A cette occasion, plusieurs institutions médiatiques ont été distinguées, dont l'agence Algérie Presse Service (APS) qui a reçu une attestation de "Leadership médiatique", outre la remise d'attestations d'"Excellence médiatique" à plusieurs journalistes en reconnaissance de leurs efforts tout au long de leurs carrières.

Des hommages ont également été rendus à des journalistes décédés qui ont marqué de leur empreinte le monde de la presse.

A l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, plusieurs journalistes qui exercent leur métier en dépit des difficultés auxquelles ils font face ont également été distingués.

Par la même occasion, des médias palestiniens ont été également honorés, notamment le correspondant de la télévision algérienne, Wissam Abou Zeid, et le correspondant de la radio algérienne à Ghaza, Khodr Al-Zaanoun, en reconnaissance de leurs efforts pour couvrir l'agression sioniste brutale contre le peuple palestinien et pour relayer les crimes odieux commis par l'armée israélienne contre les civils, en particulier les enfants et les femmes.

Pour rappel, cette conférence, placée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été marquée par plusieurs conférences et ateliers sur la presse écrite, la presse électronique et le rôle des organes de régulation dans l'amélioration du travail journalistique et de l'éthique professionnelle.

Cette conférence intervient parallèlement à la Journée nationale de la presse, célébrée le 22 octobre de chaque année. Cependant, la célébration a été reportée cette année en raison de l'agression sioniste brutale contre le peuple palestinien.