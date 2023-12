Algérie: Signature d'une convention-cadre pour la promotion du sport en milieu professionnel

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb a cosigné, samedi à Alger, avec le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrahmane Hammad, une convention-cadre pour la promotion de la pratique du sport en milieu professionnel et l'encouragement des activités sportives auprès des personnes aux besoins spécifiques.

Dans son allocution à l'occasion, M. Bentaleb a affirmé que cette convention visait à "définir un cadre de coopération et de coordination entre les deux secteurs pour la promotion et la vulgarisation de la pratique du sport en milieu professionnel, et le soutien aux initiatives des jeunes dans ce domaine, tout en associant les entreprises et dispositifs sous tutelles à la réalisation des objectifs des deux secteurs".

La coopération dans le cadre de cette convention concerne plusieurs mesures, notamment la "généralisation, la promotion et l'encadrement de la pratique du sport en milieu professionnel, parallèlement à l'encouragement de la femme active à adhérer à ce domaine", ajoute le ministre.

Après avoir souligné l'impératif de mettre en avant les jeunes potentialités et de les accompagner, M. Bentaleb a indiqué que la coopération concernait, aussi, l'échange et la mise à jour des informations sur les activités pour jeunes et les activités sportives créées par les jeunes, ajoutant que cette convention s'"inscrit dans le cadre des programmes tracés pour la concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

De son côté, M. Hammad a mis l'accent sur l'importance de la coopération et de la coordination entre les deux secteurs pour la promotion et la vulgarisation de la pratique du sport en milieu professionnel et l'encouragement des initiatives émanant des jeunes, ajoutant que cette convention visant à asseoir une "stratégie efficace" pour "mettre en avant les potentialités sportives des jeunes, les accompagner et les orienter vers les activités et projets relatifs au secteur de la jeunesse et des sports".

Le ministre a mis l'accent sur l'importance d'activer cette convention, à travers "la définition des mécanismes nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sportifs et des initiatives des jeunes, dans le cadre du développement durable".