Algérie: La Cour des comptes publie son rapport annuel 2023

ALGER — La Cour des comptes a annoncé, samedi dans un communiqué, la publication de son rapport annuel pour l'année 2023.

"Conformément à l'article 199 de la Constitution, la Cour des comptes publie son rapport annuel 2023, établi en respect des dispositions de l'ordonnance n 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes, modifiée et complétée", précise la même source.

Les constations et les appréciations, qui y sont contenues dans le rapport, "visent à favoriser une saine gestion et une utilisation performante des moyens et des ressources publics par les entités contrôlées", détaille encore le document.

Selon la même source, le rapport annuel comprend 12 notes d'insertion et 34 recommandations, classées dans trois parties, relatives respectivement aux administrations de l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements et entreprises publics.

Dans une quatrième partie, la Cour des comptes rend compte de l'emploi des ressources budgétaires et humaines ainsi que de ses activités internationales durant l'année considérée, selon la même source.