Afrique du Nord: UNPA - L'Algérie capable de réaliser son autosuffisance en produits agricoles en deux ans

BOUMERDES — Le Secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), Abdellatif Dilmi, a affirmé samedi à Boumerdes que l'Algérie est "capable de réaliser son autosuffisance en divers produits agricoles, en deux ans, si toutes les conditions de production nécessaires sont réunies".

"Nous sommes capables d'atteindre notre autosuffisance en divers produits agricoles, ceux de large consommation, notamment, en seulement deux ans, si toutes les conditions nécessaires de production sont réunies", a indiqué M. Dilmi dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de célébration du 49e anniversaire de la fondation de l'UNPA, abritée à Boumerdes.

Il a ajouté que "l'Algérie détient les capacités et ressources dont l'exploitation est de nature à booster le secteur agricole et à consacrer l'autosuffisance", citant à titre indicatif, les cadres et diplômés universitaires, les eaux souterraines et les vastes terres fertiles du Sud et des Hauts plateaux, entre autres.

Le Secrétaire général de l'UNPA a relevé l'orientation actuelle, pour consacrer cette autosuffisance, vers le Sud du pays, où "une superficie globale de près de 450.000 ha a été affectée à des investisseurs agricoles", soulignant l'impératif d'"orienter, désormais, les efforts pour attirer les investisseurs et réunir tous les moyens de production susceptibles de leur faciliter la tache, notamment en matière d'ouverture de voies et routes et d'approvisionnement en énergie électrique et eau".

M. Dilmi a par ailleurs salué les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à "encourager et inciter les agriculteurs à poursuivre les efforts de promotion de la production agricole", dont particulièrement la "gratuité des semences et des engrais et le report du remboursement de leurs crédits de 3 à 4 ans".

Sur un autre plan, M Abdellatif Dilmi a estimé que la décision de réaliser des entrepôts pour la conservation et stockage des produits agricoles de large consommation dans chaque wilaya du pays, "est très profitable pour le secteur", la qualifiant de "judicieuse et motivante" pour les agriculteurs.

Il a appelé, à ce titre, les producteurs dans différentes filières agricoles à "redoubler d'efforts pour promouvoir le secteur agricole et atteindre l'autosuffisance".

Cette opportunité, abritée à l'université de Boumerdes, a également vu la tenue d'une exposition de produits agricoles et des offres bancaires destinées au secteur, au même titre que les prestations assurées par les organismes d'emploi et les startups.

La manifestation a été clôturée par la remise d'agréments à des coopératives agricoles. Des agriculteurs et des cadres de l'UNPA ont été, aussi, honorés à l'occasion.