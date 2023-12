Algérie: Le rôle de la presse algérienne face à la propagande sioniste et occidentale salué

ALGER — L'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita, a salué, samedi à Alger, le rôle de la presse algérienne face à la propagande sioniste et occidentale qui cherche à occulter l'agression brutale et le génocide commis contre le peuple palestinien, notamment dans la bande de Ghaza.

Dans une déclaration à l'APS, en marge de la conférence sur "L'information et les défis actuels", organisée à l'occasion de la Journée nationale de la presse au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, le diplomate palestinien a souligné que "la presse algérienne joue un rôle important face à la propagande, en contribuant à démonter le narratif sioniste et occidental concernant la réalité de l'agression brutale et du génocide commis contre le peuple palestinien, notamment dans la bande de Ghaza".

Pour l'ambassadeur palestinien, le travail accompli par l'agence Algérie Presse Service (APS) "bat clairement en brèche le narratif sioniste et occidental concernant la réalité de l'agression menée par l'occupation sioniste", estimant que "la défense de la cause palestinienne par l'APS traduit son professionnalisme et son attachement à mettre à nu les mensonges relayés par les médias occidentaux".

Concernant la conférence organisée par le ministère de la Communication, M. Abu Aita a noté qu'elle intervenait dans le contexte de l'agression brutale menée contre le peuple palestinien.

Après avoir rappelé que "l'Algérie a toujours soutenu la cause palestinienne", l'ambassadeur a précisé qu'en montrant la réalité de la situation en Palestine occupée, "la presse algérienne contribue à contrecarrer les tentatives de criminalisation de la résistance palestinienne et de légitimation des crimes de l'occupation, auxquelles se livrent de nombreux médias occidentaux qui se targuent de professionnalisme".