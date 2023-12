Ile Maurice: «Consolidons cette alliance PTr-MMM-PMSD»

Si une bonne partie des discussions au Bureau politique (BP) du Parti travailliste (PTr), tenu mercredi dernier à Ébène, a été consacrée au comportement du speaker, qualifié d'ailleurs d'exécrable, le leader des Rouges a demandé à ceux présents de tout faire pour consolider l'alliance de l'opposition. Il peut toujours y avoir de petits différends entre des partenaires, a affirmé Navin Ramgoolam, mais les trois partis de l'opposition - le PTr, le Mouvement militant mauricien (MMM) et le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) - doivent aller ensemble aux prochaines élections générales. Il concède que si les trois partis participent séparément au prochain scrutin, le Mouvement socialiste militant (MSM) aura de très fortes chances de gagner plus de sièges. D'où, a-t-il expliqué, les raisons de consolider cette alliance de l'opposition. Il s'est réjoui du fort taux de présence dans les meetings et congrès de l'opposition.

Si au cours de la réunion, le leader du PTr n'a pas trop mis l'accent sur les attaques de Pravind Jugnauth contre sa personne, en revanche répondant à des questions de la presse, il a traité Pravind Jugnauth de personne «malade qui dort avec sa photo (Ramgoolam) sous son oreiller».

De son côté, Pravind Jugnauth ne rate pas une occasion de s'en prendre à Navin Ramgoolam. Il a même choisi le Parlement pour traiter Ramgoolam de «bourreau des femmes», au grand dam des téléspectateurs qui suivaient les débats parlementaires mardi après-midi.

%

Bien que Pravind Jugnauth ait passé de longues minutes à dévier de son discours sur le Combating of Trafficking in Persons (Amendment) Bill en lançant des attaques personnelles contre Navin Ramgoolam, personne au sein de l'opposition, particulièrement au PTr, n'a osé un point de droit contre ce langage du Leader of The House. Interrogé à cet effet, le secrétaire général du PTr, Ritish Ramful, a répondu: «Vous pensez que le speaker nous aurait écoutés ? Au contraire, il nous aurait mis à la porte si nous avions protesté ou encore, il nous aurait dit que nous pouvions quitter l'Hémicycle si nous ne voulions pas écouter le Premier ministre.»

Néanmoins, souligne le député, c'est bien que les Mauriciens aient écouté Pravind Jugnauth et savent à quel niveau de bassesse il peut tomber. «Un Premier ministre qui fait pitié, qui ne peut faire aucune différence entre un Parlement et une estrade politique. Il qualifie Navin Ramgoolam de bourreau de femmes. Mais où était-il et qu'avait-il à dire quand il s'est agrippé à Navin Ramgoolam en 2009 pour être élu à la partielle de Moka- Quartier-Militaire (no 8) ? N'était-il pas un bourreau des femmes à cette période ? Et un an après, il a été aux côtés de Navin Ramgoolam pour faire campagne avec lui lors des élections générales de 2010 et on sait très bien combien de candidats du MSM ont pu être élus grâce au PTr.»

Autre sondage

Ritish Ramful dit avoir appris que Pravind Jugnauth aurait commandité un sondage juste après celui de Synthèse/l'express. «J'ai appris que ce sondage ne diffère pas de celui publié, soit que le MSM connaîtra la défaite aux élections générales, d'où sa hargne contre Navin Ramgoolam. Il essaie maintenant de rompre cette alliance. En se demandant comment Joanna Bérenger peut s'allier à Navin Ramgoolam, cela témoigne de ses tentatives pour faire foirer cette alliance. Il utilisera d'autres moyens pendant la campagne électorale.»

Pour le secrétaire général du PTr, il ne fait aucun doute que le MSM sera battu à plate couture lors des prochaines élections générales: «Dans ma circonscription (Mahébourg-Plaine-Magnien - no 12), je prévois un cinglant 3-0 en notre faveur. Le candidat du PTr sorti quatrième lors des dernières élections générales, Mekrajsingh Bissessur, n'a été battu que par 1 138 voix par Kavi Doolub. Si on tient compte que Tony Apollon du MMM a obtenu 6 120 votes, alors il n'est pas difficile de prévoir les résultats.»