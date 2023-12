Guinée: La transition ou la trahison ?

Les refondateurs qui privent les journalistes de leur micro en brouillant les fréquences des grands médias du pays !!! Malgré que le dieu colonel soit entouré des journalistes !!!

L'article 11 correspond à l'article 10 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l'homme) , qui se lit ainsi:

Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

Où est le droit d'expression et de liberté acquis sous le règne du feu Général Lansana Conté aussi colonel à son accession au pouvoir ???

Les refondateurs qui privent le peuple de Guinée son droit de s'informer et s'exprimer !!!

Les refondateurs qui tuent même l'économie des jeunes évoluant en e-commerce, en bloquant les réseaux sociaux sans aucune explication. Et après plusieurs jours de silence radio le ministre porte-parole du gouvernement de la trahison, voulais-je dire de la transition, nie totalement ce fait en disant que « l'internet n'est pas un droit. Ce n'est pas coupé, ça marche »!!!

Oui je suis d'accord, l'internet n'est pas coupé mais et les réseaux sociaux ???

Le ministre porte-parole de la trahison a préféré de donner une réponse en dénégation que d'expliquer au peuple de Guinée pourquoi la coupure des réseaux sociaux notamment le Meta!!!

Les refondateurs qui empêchent nos mamans de garder leur nourriture dans les frigos en coupant le Courant dans tout Conakry presque !!!

Les refondateurs qui tuent la population, notamment les jeunes, dans la moindre manifestation, dans le fief du plus grand parti politique du pays. Il faut rappeler que ces jeunes leur a accueillis à bras ouvert!!!

Les refondateurs, qui considèrent la démocratie mal propre pour la Guinée sans nous définir un autre système de gouvernance !!!

Malgré qu'ils ont fait le coup d'État au nom de cette démocratie avant que les Guinéens ne découvre que c'est un coup de trahison !!!

Les refondateurs qui règnent en maître doivent savoir que le pouvoir appartient au peuple, au peuple et au peuple !!!

Tôt ou tard le peuple de Guinée dans son ensemble se lèvera pour reprendre ce qui l'appartient !!!

La Guinée est un pays et non un camp militaire. La transition par sa définition est un passage d'un état à un autre, en général lent et graduel, un état intermédiaire. C'est aussi une période entre froid et chaleur. Et non un moyen de règlement de compte.

De quelle refondation veut-il offrir aux Guinéens ???