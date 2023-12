Maroc: L'INDH a réalisé 2.057 projets au profit des personnes en situation de handicap sans ressources entre 2019 et 2023

Rabat — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a réalisé, au cours de la période 2019-2023, 2.057 projets et actions pour un montant de 856.26 millions de dirhams (MDH) au profit des personnes en situation de handicap sans ressources répartis sur l'ensemble du territoire national.

Dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année, la coordination nationale de l'INDH précise que l'essentiel de ces actions, réalisées à travers le Programme d'Accompagnement des personnes en situation de précarité, concernent notamment la construction et l'équipement de 714 centres d'accueil spécialisés respectant les normes de qualité en matière de construction et de maintenance des bâtiments et des équipements, la mise à niveau et l'aménagement de 167 centres d'accueil pour garantir leur bon fonctionnement et pérennité et l'acquisition de 112 moyens de mobilité (50,25 MDH).

Il s'agit aussi du soutien au fonctionnement des associations gestionnaires des centres avec un montant de 184,84 MDH pour le déploiement de l'approche gestionnaire des centres, plus adaptée aux exigences de performance et de mutualisation des ressources, ajoute la même source.

Ces initiatives concernent également 24 actions de formation et renforcement de capacité d'une valeur de 4,68 MDH mettant l'accent sur les compétences nécessaires à un encadrement professionnel des personnes à besoins spécifiques dont les enfants trisomiques, les enfants sourds-muets, les enfants autistes, les personnes aveugles et malvoyants et les personnes de handicaps moteurs, poursuit la même source.

La coordination souligne en outre que la Journée internationale des personnes handicapées constitue une occasion pour renouveler son engagement dans la promotion de la situation de cette catégorie et contribuer à favoriser leur intégration dans la société, indiquant qu'elle n'a pas cessé d'accorder un intérêt particulier aux personnes souffrant d'handicap sans ressources, à travers la mise en œuvre de nombreux projets de leur prise en charge dans des conditions dignes.

Et de conclure que la célébration de cette journée internationale est une occasion aussi de rappeler l'engagement continu de l'INDH pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes en situation de handicap.