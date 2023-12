Sénégal: Mbour - L'obligation de rendre compte rappelée aux comptables publics

Saly — Le directeur de la comptabilité publique et du trésor, Cheikh Tidiane Diop, a rappelé aux agents sous sa tutelle, samedi à Saly (Mbour, ouest), leur obligation de « bien rendre compte » de leur gestion des ressources publiques.

"Je vous rappelle votre obligation de bien rendre compte de vos gestions respectives. La reddition reste la règle impérative la plus immuable à laquelle vous êtes tous et sans exception, assujettis en votre qualité de comptables publics », a dit M. Diop à l'intention des agents comptables.

Il présidait l'atelier "de réflexion sur la loi d'orientation sur le secteur parapublic et le code d'éthique et de déontologie des agents du trésor », organisé par l'Amicale des agents comptables du Sénégal (AMACS).

"Demeurez en tout lieu et en toute circonstance de dignes représentants de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor, pour une application correcte de ses dispositifs administratifs et règlementaires et pour une gestion optimale des ressources publiques disponibles, ainsi qu'une sauvegarde de ces dernières », leur a-t-il encore lancé.

Leur rappelant leur devoir de respecter, "en permanence », les règles d'éthique et de déontologie dans l'exercice de leurs fonctions, l'officiel a exhorté les agents à s'armer de rigueur, de courtoisie et d'assiduité professionnelle dans leur conduite de tous les jours. Ce faisant, ils pourront "toujours être du côté de la solution et non des problèmes dans l'atteinte des objectifs assignés ».

Les agents comptables ont été exhortés à "exercer pleinement (leur) rôle de conseil des ordonnateurs et autres gestionnaires publics » et à "privilégier le dialogue et la recherche de solutions pérennes règlementaires et légales pour une exécution correcte mais apaisée » de leurs missions.