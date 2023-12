Sénégal: Bignona - Clôture de la sixième édition du Festival « Alimenterre Sénégal » à Thionk-Essil

Thionk -Essil — La sixième édition du Festival « Alimenterre Sénégal », une initiative du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), a pris fin, ce samedi, à Thionk -Essil, dans le département de Bignona (sud-ouest), a constaté l'APS.

Ce festival, qui s'était déjà tenu à Louga, Ross-Béthio, Fatick et Kaolack, a « pour but de contribuer au développement d'une citoyenneté engagée dans la promotion d'un système agroalimentaire sain et durable « , selon les organisateurs.

La présente édition porte sur le thème « Pour promouvoir le consommer local et l'agroécologique, misons sur les exploitations familiales », a rappelé le président de la section régionale du CNCR de Ziguinchor, Abdou Aziz Badji.

« Chaque année, ce festival est organisé au niveau national et dans des zones agroécologiques du Sénégal. Cette édition est la sixième des cinq passées », a t-il relevé.

M. Badji a expliqué que ce festival a pour vocation essentiel d'amener les Sénégalais à comprendre qu'ils doivent soutenir et accompagner les exploitations familiales à produire sainement. Il a pour mission de sensibiliser les agriculteurs et les sociétés à ce qu'on engage une agriculture qui puisse nourrir sainement les communautés dans la durée.

« Nous voulons promouvoir le consommer local dans la durée et la sainteté. Ce festival vient nous montrer que nous avons le devoir impératif de repositionner nos pensées et nos comportements pour une agriculture durable et saine », a-t-il ajouté. « Nous avons senti qu'avec la menace du changement climatique, les crises sociales et politiques et la pauvreté qui est en train d'agresser davantage nos exploitations familiales , si on ne s'y prend pas, notre avenir est hypothéquée », a averti Abdou Aziz Badji.

Le festival « fait la promotion du système alimentaire mondial qui s'appuie sur les exploitations familiales », a pour sa part expliqué son coordonnateur, Mamadou Diop, appelant l'État du Sénégal à « être plus regardant sur ce que nous mangeons ».