Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Décembre 2023

Côte d’Ivoire : Municipales et régionale partielles- La Cei proclame les résultats de 9 circonscriptions sur 10

La Commission électorale indépendante (Cei) a annoncé, dans la nuit du samedi à dimanche, les résultats des élections partielles du 2 décembre 2023 à l'exception de ceux de la commune de Ferkessédougou. Le scrutin s'est déroulé dans dix circonscriptions pour l'élection de neuf (9) conseils municipaux (Oumé, Sarhala, Ferkessédougou, San-Pedro, Gohitafla, Koumbala, Dabakala, Kouibly et Tiassalé) et un conseil régional (Guémon). Pour la seule élection régionale, c'est le candidat du parti au pouvoir le Rhdp, Serey Doh Célestin qui a été déclaré vainqueur. Le Rhdp a également remporté les municipales à Koumbala (avec le candidat Teneyoumon. Coulibaly) et à Kouibly (avec le candidat Zaegnondjowi Alexis). Le Pdci- Rda s'en sort avec une commune, celle de Oumé avec son candidat Lagui kouassi Joachim. Toutes les autres communes ont été raflées par des candidats indépendants à savoir : Assalé Tiémoko (Tiassalé), Zamblé Jarvis, (Gohitafla), Cissé Nakaridja, (San-Pedro), Coulibaly Adama, (Dabakala) et Konaté Mamadou (Sarhala). Le siège de la Commission électorale de localité de Ferkessédougou a été incendié par des individus, lors du dépouillement du vote en début de soirée de ce 2 décembre 2023.( Source :abidjan.net)

Sénégal : Retour à Dakar- Karim Wade a fini de boucler ses valises et son itinéraire

Karim Wade, candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais (Pds) à l’élection présidentielle de février 2024 a fini de boucler ses valises pour un retour au pays, après un «exil» qatari de sept années.Et dès qu’il foulera le sol sénégalais, le fils de l’ancien Président de la République du Sénégal Maître Abdoulaye Wade rendra une visite de courtoisie aux khalifes généraux et guides religieux «pour leur renouveler respect et allégeance puis solliciter leurs prières», renseigne Dakarposte. La même source d’indiquer que l’aspirant au fauteuil présidentiel démarrera une tournée par la région de Saint-Louis. Laquelle, le mènera notamment à Richard-Toll, Dagana, Podor. Karim Wade qui revendique ses origines Pulaar, fera ensuite cap dans la région de Matam ou il bénéficie de solides soutiens dont Kalidou Diallo ancien ministre de la République, Sada N’Diaye ancien Directeur général du Coud et maire de N’Guidjilone et tant d’autres responsables qui comptent l’accompagner dans ce combat décisif. De belles empoignades en perspectives de cette présidentielle entre L’Apr et le Pds. (Source : adakar.com)

Mali : Délestages à Bamako- Le record de 48 h sans électricité

Les délestages continuent de faire souffrir la population malienne. Ces dernières semaines, certains quartiers ont atteint 48 h sans électricité dans la capitale, Bamako. Le 24 octobre 2023, sur le plateau de l’Ortm, la ministre de l'Energie et de l'Eau, Bintou Camara a expliqué les nombreux délestages subis dans la fourniture de l'électricité.Un mois après le passage de Mme le ministre, la situation va de mal en pis. De plusieurs heures à plusieurs jours dans la capitale, les coupures d'électricité ont atteint une ampleur jamais égalée, à en croire les témoignages recueils .Ces coupures ont mis à mal voire paralysé toute l'activité socioéconomique provoquant ainsi la colère des consommateurs. En attendant des jours meilleurs, les plus nantis se sont rabattus sur les groupes électrogènes et les panneaux solaires, dont les prix ont connu une hausse spectaculaire ces derniers temps. Quant aux pauvres, ils se contentent des lampes torches, de la bougie et d’autres moyens du bord. Sinon certains broient complètement du noir en attendant des jours meilleurs. (Source : Mali Tribune)

Nigeria : Troubles à Bissau- Comment réagit la Cédéao

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a suivi de près les évènements survenus vendredi 1er décembre à Bissau où un groupe de militaires a pris les armes pour libérer deux ministres accusés de malversations. Les affrontements entre deux factions de l’armée (éléments de la Garde nationale et les forces spéciales de la Garde présidentielle) ont fait au moins deux morts. L’organisation sous-régionale a condamné ces actes de troubles tout en mettant en garde contre toutes tentatives visant à perturber l’ordre constitutionnel.« La Cédéao condamne fermement les violences et toutes les tentatives visant à perturber l’ordre constitutionnel et l’État de droit en Guinée Bissau », indique l’autorité régionale dans un communiqué. (Source : africaguinee.com)

Guinée : Retour des civils au Pouvoir en Guinée - Le parti d’Alpha Condé exprime une attente

Alors que maints acteurs politiques dénoncent un flou dans la conduite de la Transition, le RPG arc-en-ciel a averti ce samedi 2 décembre 2023, qu’il n’acceptera aucun glissement du calendrier fixé initialement à 24 mois. Le parti renversé au Pouvoir le 05 septembre 2021 par le Groupement des Forces Spéciales indique qu’il tient au respect de l’échéancier électoral, arrêté par le Gouvernement en accord avec la Cédéao. Pour ce faire, il a lancé une attente vis-à-vis du Cnrd.« Les 24 mois ont été négociés sans notre avis, mais pour permettre quand même la transition d’évoluer normalement, nous avons accepté. Mais aujourd’hui, si on fait un compte à rebours, il ne reste plus que 12 mois (…). Tout ce que nous demandons aux autorités, c’est le respect scrupuleux des 24 mois », exprime Lansana Komara, secrétaire permanent du parti d’Alpha Condé. (Source : africaguinee.com)

Togo : Audiovisuel- Le Premier ministre a échangé avec le président de Canal + international

Le Premier ministre, Mme Victoire Tomégah-Dogbé a échangé avec le président de Canal + International, Jacques Du Puy le jeudi 30 novembre au siège du gouvernement à Lomé. Au sortir de l’entrevue, M. Du Puy a dit avoir discuté avec le chef du gouvernement des projets de développement de Canal + au Togo; l’avancement de ces projets et les ambitions de Canal + sur le Togo, avec principalement deux axes forts de développement. Le premier axe consistera à prolonger tous les investissements de Canal + dans le digital, au travers ce qui est déjà fait sur la fibre, afin qu’un bon nombre de foyers togolais puissent avoir accès à une offre de fibre à bon marché. Le second axe est le volet des contenus audiovisuels. L’accent sera mis sur les séries et les émissions qui peuvent être développées et réalisées au Togo. (Source :Atop)

Benin : Homosexualité- Débat animé sur la question

Au Bénin, un sujet fait polémique, depuis jeudi 30 novembre, dans l’opinion : l’homosexualité. Tout est parti d’une question orale d’un député de l‘opposition adressée au gouvernement sur l’introduction de sujets sur l’homosexualité dans les programmes scolaires. Le ministre dépêché pour répondre a démenti. Un débat très suivi et très commenté par les Béninois s’en est suivi. Si aucune loi du pays n’interdit l’homosexualité, la culture béninoise ne l’accepte pas.Il s’agissait d’une question d’actualité relative à l’instauration de l’homosexualité dans les programmes à l’école. Le sujet a enflammé la toile avec des commentaires de désapprobation, pour la plupart. Jeudi 30 novembre, devant les députés, le ministre des Enseignements Secondaires, Chabi Kouaro s’est empressé de désamorcer et de clarifier( Source :Rfi)

Niger : Niamey- Les fidèles musulmans continuent les prières collectives pour la paix

Les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie en collaboration avec les associations islamiques, ont organisé, le vendredi 01 décembre 2023 à la place de la résistance, une prières collective pour implorer le bon Dieu à descendre sa miséricorde sur le Niger face aux sanctions inhumaines imposées au pays.Ce sont des centaines de fidèles hommes, femmes et enfants qui ont assisté à ladite prière de vendredi (Jummah).La prière a été dirigée par l’Iman Alhassan Aboubacar en présence notamment de plusieurs leaders religieux et des acteurs de la société civiles nigérienne.Après la Koutouba, et les deux Rakats, des invocations et les kounouts ont été dites pour la lavée des sanctions imposées au Niger et pour que la paix et la stabilité y règnent. (Source :Anp)

Gabon : Cemac- Mobilisation des financements pour les projets intégrateurs

La table ronde de mobilisation des financements du 2e cycle de 13 projets intégrateurs de la Cemac s’est déroulé les 28 et 29 novembre 2023 à Paris, apprend-on des organisateurs. Cette rencontre de la capitale française avait pour objectif, d’après les organisateurs, de mobiliser auprès des Partenaires Techniques et Financiers (Ptf) et investisseurs privés, les financements de 13 projets intégrateurs structurés essentiellement autour des infrastructures de transport et de renforcement des capacités énergétiques. Notamment dans l’espace de la Communauté monétaire des États d’Afrique centrale (Cemac). Pour le compte du Gabon, c’est le ministre des Comptes publics, Charles Mba, qui a représenté le pays. Il a présenté à l’assistance, les potentiels bailleurs des projets dont la construction de la route Kougeuleu-Medouneu et Ndende-Dolisie. (Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Pour son approvisionnement en hydrocarbures - Ouagadougou et Accra signent un mémorandum

Lors de son discours sur la situation de la nation ce vendredi 1er décembre 2023, le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Kyélem, a indiqué qu’un «mémorandum a été signé avec le Ghana pour la construction d’un oléoduc multiproduits pour l’approvisionnement du Burkina Faso en hydrocarbures». Confrontées à un besoin croissant en matière de consommation énergétique, les autorités de la Transition explorent des voies et moyens pour assurer leur approvisionnement en hydrocarbures. Lors de son discours sur la situation de la nation devant les membres de l’Assemblée législative de Transition (ALT), le chef du gouvernement burkinabè Apollinaire Kyélem, a déclaré qu’un mémorandum a été signé avec le Ghana pour la construction d’un oléoduc multiproduits pour l’approvisionnement du Burkina Faso en hydrocarbures. (Source : aouaga.com)