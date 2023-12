Congo-Kinshasa: Présidentielle du 20 décembre prochain- La Ceni et l'Église catholique s'affrontent sur la crédibilité

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a produit un communiqué le 28 novembre 2023 dans lequel elle fait une « mise au point de la Ceni sur les déclarations du Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, face aux jeunes catholiques, le dimanche 26 novembre 2023 ». L’organe chargé d’organiser les élections se défend face à des attaques faisant état de son incapacité à respecter le rendez-vous du 20 décembre 2023 pour le scrutin présidentiel en République démocratique du Congo. Rapporte le site fratmat.info.

Le prélat a déclaré : « Au niveau de la Ceni, nous n’avons pas des preuves qu’il y aura élections le 20 décembre 2023. Et même si elles se tenaient, nous n’avons pas la certitude qu’elles se dérouleront dans des meilleures conditions de transparence ». La Ceni a qualifié cette sortie du Cardinal « d’incendiaire, d’inopportune et non constructive ».

Pourtant, ajoute la source, bonnombres de Congolais, notamment les opposants à Felix Tshisekedi sont d’avis avec le prélat et émettent des doutes quant à la possibilité d’organiser un scrutin équitable. Sylvain Ngongo (@wabasisi) est l’un d’entre eux. Sur sa page X (Twitter), il réagit en ces termes au communiqué de la Ceni : « C'est un secret de polichinelle. Ne profitez pas de la notoriété du Cardinal pour chercher palabre... Il a seulement dit tout haut, ce que tous les Congolais qui réfléchissent pensent tout bas ! A moins de 30 jours des scrutins, les observateurs avisés n'y croient plus. Il est temps de dire la vérité au Congolais... Au moins par respect ».

%

Et Richard Kapend (@RichardKapen02), un autre détracteur de la Ceni d’enfoncer le clou : « Un communiqué écrit dans les officines de l’udps. On le reconnaît et par le fond et par la forme du communiqué. Dis-moi qui tu hante je te dirais qui tu es ... dit-on! ».

D’aucuns pensent que le Cardinal s’est appuyé sur plusieurs événements dont l’annulation de la mission d’observation de l’Union européenne. Puisque quelques heures avant, le journaliste d’investigation et patron de presse, Israël Mutombo (@IsralMutombo11), a posté sur sa page X (Twitter) : « L'Union l'Européenne a annulé sa Mission d’observation électorale en RDC. A cet effet, la MOE n’a pas obtenu gain de cause des autorités congolaises afin d'acquérir et déployer du matériel de communication ». « Il s’agit essentiellement des valises satellitaires pouvant assurer la liaison entre les observateurs déployés sur l'ensemble du territoire national et l’équipe de coordination à Kinshasa », précise-t-il.

De son côté, le Chef de l’État poursuit sa campagne à travers le pays et meublée de nombreuses prouesses dont l’augmentation des salaires des agents des forces de l’ordre.