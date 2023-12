Nigeria: L'attaquant nigérian Sunusi Ibrahim prolonge son contrat au FC Montréal (Officiel)

Le FC Montréal annonce la prolongation du contrat de son attaquant nigérian, Sunusi Ibrahim, le liant à un contrat de trois ans.

Sunusi Ibrahim signe une prolongation de contrat jusqu'en 2026 au FC Montréal en Major League Soccer (MLS). « L'accord comprend également une année d'option pour la saison 2027 », lit-on dans un communiqué officiel de l'équipe canadienne.

« C'était important de garder Sunusi avec nous encore plusieurs années. Nous étions son premier club lorsqu'il a quitté l'Afrique à seulement 18 ans, mais il est encore très jeune aujourd'hui à 21 ans, et on voit qu'il a du potentiel. Après trois saisons à Montréal, il a beaucoup appris. Il a réussi à montrer nous ses qualités et c'est maintenant à nous de faire en sorte qu'il continue à s'améliorer et à devenir encore plus constant à l'avenir afin qu'il puisse nous aider à atteindre les objectifs du Club », a déclaré le vice-président et directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard.