Afrique: Le Dr Imtiaz Sooliman est élu Africain de l'année 2023 par le Daily Trust

communiqué de presse

Le Dr Imtiaz Sooliman, un altruiste sud-africain, est devenu l’Africain de l’année 2023 du Daily Trust.

Le Dr Sooliman, un médecin qui a abandonné sa carrière pour se lancer dans le domaine de l'aide humanitaire, qui pour lui transcende les frontières de race, de religion, de culture, de classe sociale et de géographie, a été choisi parmi neuf finalistes tirés sur une liste de 736 candidatures. reçu à l’issue de la première phase du processus de sélection pour le prix en octobre 2023.

Le comité de sélection composé de six membres du Daily Trust African of the Year, présidé par le président exécutif d'AllAfrica Global Media Incorporated, M. Amadou Mahtar Ba, en qualité par intérim, a annoncé aujourd'hui l'émergence du médecin comme lauréat, Vendredi 1er décembre 2023, à la suite d'une réunion virtuelle du Conseil tenue le 20 novembre 2023.

Un communiqué de presse publié par le Secrétariat du Prix Africain de l'Année du Daily Trust indique : « après un examen attentif des travaux des neuf finalistes, le jury de sélection a décidé à l'unanimité que le Dr Imtiaz Sooliman, un médecin sud-africain qui a renoncé à sa carrière pour poursuivre le domaine de l’aide humanitaire, est le lauréat méritant du prix Africain de l’année 2023 ».

Le communiqué, signé par l'Ag. Le PDG du Media Trust Group, Ahmed I. Shekarau, a décrit le Dr Sooliman comme « un humanitaire digne et exemplaire, caractérisé par sa solide croyance en l'humanité commune qui unit les peuples du monde.

"Il a guidé la Fondation Gift of the Givers pendant plus de 30 ans pour répondre et envoyer des fournitures humanitaires et médicales dans les zones sinistrées sur le continent et à l'étranger", ajoute le communiqué.

%

Le communiqué explique en outre que le Dr Sooliman et ses secouristes s'identifient depuis 1992 et fournissent du matériel de secours partout où surviennent des catastrophes. « De la fourniture de colis alimentaires aux communautés pauvres d'Afrique du Sud aux équipes de recherche et de sauvetage et aux spécialistes médicaux en réponse aux catastrophes naturelles et d'origine humaine, Gift of the Givers a démontré son engagement à alléger les souffrances humaines dans divers contextes ».

Il cite des exemples d’interventions de la Fondation en Turquie, peu après le séisme de magnitude 7,8 du 6 février 2023 ; la fourniture de colis alimentaires, d'eau potable, de matelas, de vêtements et de kits d'hygiène aux membres de la communauté touchés par les inondations dévastatrices à Komani (anciennement Queenstown) dans le Cap oriental en Afrique du Sud, en février 2023 ; ainsi que des interventions notables en Libye, à la suite des inondations désastreuses du 11 septembre 2023 dans la ville de Shahhat.

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, le 7 octobre 2023, l'association Gift of Givers a également apporté une aide humanitaire aux victimes, ce qui a abouti à l'assassinat du chef de ses secouristes dans la région, Ahmed Abbasi, le 16 novembre. 2023.

Les membres du comité de sélection du prix Africain de l'année du Daily Trust, après avoir examiné les qualifications des neuf Africains qui ont atteint le tour final du processus de sélection, ont convenu à l'unanimité que le Dr Sooliman satisfaisait à tous les critères et méritait le plus ce prix.

Les neuf finalistes comprenaient Qabale Duba, une infirmière/épidémiologiste kenyane de profession, qui utilise la Fondation Qabale Duba pour éduquer les communautés pastorales nomades du nord du Kenya ; et Tatenda Ndambakuwa, mathématicienne et urbaniste zimbabwéenne, passionnée par l'éradication de la faim, et qui utilise son organisation appelée Shiri, une plateforme numérique, pour connecter les agriculteurs à des ressources essentielles telles que des mises à jour météorologiques, les prix du marché et des conseils agricoles.

Parmi les finalistes figure également le Dr Ola Orekunrin, médecin nigérian et pilote d'hélicoptère, qui a fondé Flying Doctors Nigeria, le premier service d'ambulance aérienne d'Afrique de l'Ouest, qu'elle utilise pour prodiguer des soins de traumatologie dans les régions les plus reculées d'Afrique de l'Ouest.

À Propos Du Prix Africain De L’année Du Daily Trust

Le projet de prix Africain de l'année a été lancé en 2008 par Daily Trust, l'un des principaux journaux indépendants du Nigéria, conformément à son engagement en faveur de l'unité africaine et du développement durable, pour reconnaître et récompenser chaque année un Africain exemplaire qui a apporté des contributions extraordinaires. au développement humain dans n'importe quelle partie du continent et dans n'importe quel domaine de l'activité humaine. Les Africains qui se sont distingués dans leurs différents domaines ou qui ont mené des projets caritatifs ayant un impact positif sur la population du continent ont depuis lors été récompensés pour ce prix.

Le médecin congolais Denis Mukwege est le premier lauréat du prix Africain de l'année en 2008. Exactement 10 ans après la reconnaissance du Daily Trust, le Dr Mukwege a remporté le Prix Noble de la Paix en 2018, pour son merveilleux travail de traitement des femmes qui ont été maltraitées et maltraitées. violé dans son pays déchiré par la guerre.

Le lauréat est sélectionné par le comité panafricain de six membres présidé par Son Excellence le Dr Mogae. Les autres membres du Conseil consultatif/Comité du prix sont : l'Ambassadeur Mme Mona Omar Attia (Afrique du Nord), Mme Gwen Lister (Afrique australe), M. Amadou Mahtar Ba (Afrique de l'Ouest), le pasteur Rigobert Bihuzo Minani (Afrique centrale), et M. Kabiru A. Yusuf, président du conseil d'administration de Media Trust Group, qui représente les promoteurs du prix au sein du jury de sélection.

Le prix est accompagné d'une récompense en espèces et la remise du prix 2023 aura lieu lors du Daily Trust Dialogue en janvier 2024.