Angola: Les jeunes entrepreneurs angolais 'Empretecos' veulent transformer leur pays

Un programme de formation unique - EMPRETEC - proposé par la CNUCED stimule l'intérêt pour l'entrepreneuriat, les jeunes montrant la voie

Dans une pépinière d'entreprises spacieuse nichée au coeur de Luanda, la vibrante capitale de l'Angola, un groupe d'ambitieux jeunes hommes et femmes sont plongés dans leurs écrans d'ordinateur. Ils parcourent l'internet à la recherche de la prochaine grande opportunité commerciale, obtiennent des informations pour leurs plans d'affaires, mènent des études de marché ou évaluent les risques qu'ils s'apprêtent à prendre. Une ambition commune les unit : réussir en tant qu'entrepreneur.

Ils sont conscients que le chemin de la réussite est pavé de travail acharné. Leurs rêves vont au-delà du gain personnel ; ils sont poussés à contribuer au développement de leur nation et à élever leur famille.

Ces jeunes Angolais portent fièrement le sobriquet d'"empretecos", un terme dérivé d'"Empretec", un programme phare de renforcement des capacités financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par la CNUCED, qui vise à encourager l'esprit d'entreprise et à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Empretec est officiellement reconnu par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui l'a qualifié de "programme d'approche comportementale".

Le terme "empreteco" désigne toute personne ayant suivi cette formation. Il y a environ 500 empretecos angolais, d'âges et de sexes différents, et provenant de différentes régions du pays.

Afrique Renouveau a rencontré cinq jeunes empretecos, dont trois femmes et deux hommes. Il s'agit de :

Laudiana Nicolau, directrice d'une société de formation à l'entrepreneuriat.

Wilson Kiteque, un éminent formateur empretec qui a voyagé dans plusieurs régions du pays.

Mara Francisca Kanganjo, propriétaire d'une boulangerie et d'un magasin de biscuits en ligne.

Antonio Pehehaff Neto, fondateur d'une société de graphisme et d'image de marque.

Carla Gabriela Salvador, gérante d'une boutique en ligne de bijoux et d'accessoires de mode.

Qu'est-ce qui a poussé à vous tourner vers l'entreprenariat ?

"C'est la formation à l'entreprenariat que nous avons récemment suivie", explique Mme Laudiana Nicolau. Cherchant à démontrer que les femmes peuvent briser le cycle de la dépendance, elle souligne : "Les femmes dépendent souvent des hommes, d'abord de leur père en tant que chef de famille, puis elles se marient et deviennent dépendantes de leur mari pour tout. Je veux montrer que les jeunes femmes peuvent avoir des entreprises prospères. La formation m'a donné confiance en moi et m'a permis d'acquérir une indépendance financière.

Mara partage les sentiments de Laudiana, soulignant que la fixation et la poursuite diligente d'objectifs sont les principaux enseignements qu'elle a tirés de la formation.

Carla, désormais armée d'une compréhension claire des opportunités commerciales, des stratégies de diversification et de l'engagement nécessaire à la réussite, promet : "Je suis maintenant déterminée à me donner à fond dans tous les projets que je choisirai dans la vie".

L'accent mis par la formation sur les méthodes de gestion interne et externe des entreprises, la fixation d'objectifs, la prise de risques calculés, la confiance en soi et les techniques de négociation efficaces sont les points forts de Wilson, l'un des principaux formateurs d'empretec.

La formation [à l'entrepreneuriat] m'a donné confiance en moi et m'a permis d'acquérir une indépendance financière.Laudiana NicolauDirectrice d'une société de formation à l'entrepreneuriat. Prendre des risques

Un thème récurrent parmi les empretecos est leur nouvelle volonté de prendre des risques calculés - une attitude qui leur répugnait auparavant.

Wilson se souvient de l'intérêt mitigé des Angolais lorsque la formation a commencé en 2018.

Cependant, grâce au bouche-à-oreille, ceux qui ont suivi la formation ont commencé à faire passer le mot, ce qui a entraîné un regain d'intérêt au fil des ans.

L'écoute de ces entrepreneurs en herbe souligne le résultat le plus crucial de leur formation - un espoir renouvelé dans leur potentiel de réussite et une détermination ravivée à atteindre leurs objectifs.

La définition et la poursuite diligente d'objectifs sont les principaux enseignements qu'elle a tirés de la formation.Mara Francisca KanganjoPropriétaire d'une boulangerie et d'un magasin de biscuits en ligne. Contribuer au développement national

"Je veux développer mon pays", affirme Laudiana, dont la détermination est palpable.

La vision d'Antonio va encore plus loin : "Je veux améliorer ma société et soutenir mes amis et ma famille. Ma richesse personnelle ne me préoccupe pas ; je veux qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui a eu un impact positif sur la vie des gens quand je ne serai plus là".

Leurs aspirations individuelles révèlent une maturité remarquable qui défie leur âge, la plupart d'entre eux étant âgés d'une vingtaine d'années. La bonne nouvelle pour eux, c'est que la formation leur offre une voie claire vers la réussite et qu'ils ont accès à l'internet, une ressource précieuse pour continuer à acquérir des connaissances en matière de gestion d'entreprise.

Je m'engage désormais à m'investir pleinement dans tous les projets que je choisirai dans la vie.Carla Gabriela SalvadorExploitant d'une boutique en ligne de bijoux et d'accessoires de mode. "Dans le paysage commercial actuel, la connaissance est un pouvoir", insiste M. Wilson, qui soutient que l'intérêt croissant pour la formation confirme la volonté des Angolais d'aller au-delà du pétrole et du gaz et de ne pas dépendre du gouvernement dans les secteurs où les individus peuvent exceller.

Antonio décrit la formation comme très pratique, soulignant qu'il a pu observer de première main les méthodes qu'une entreprise peut utiliser pour générer des profits.

"C'était une expérience de la vie réelle. Nous avons formé des groupes et le mien a créé une entreprise de fourniture de jus de fruits. Nous avons immédiatement commencé à contacter des clients potentiels et, en l'espace de trois jours, nous avions vendu du jus pour une valeur d'environ 170 000 kwanzas angolais (environ 200 dollars). C'était incroyable", se souvient-il.

Il est maintenant prêt à appliquer les concepts qu'il a appris pendant la formation empretec dans sa propre entreprise, visant une reconnaissance nationale et internationale dans les cinq prochaines années.

Dans le paysage commercial actuel, la connaissance est un pouvoir.Wilson KitequeFormateur de renom dans le domaine de l'emploi, qui a voyagé dans plusieurs régions de l'Angola. Les défis à venir

Malgré les innombrables possibilités offertes par une économie traditionnellement dominée par les industries extractives, les empretecos sont conscients des défis qu'ils devront relever.

Il s'agit notamment d'une économie qui se remet de la pandémie de COVID-19, d'une monnaie fluctuante qui rend l'évaluation des risques imprévisible et de l'hésitation des banques à prêter à de jeunes entrepreneurs sans antécédents établis.

Mme Mara explique qu'elle est également confrontée à la forte concurrence d'entreprises bien établies dans son secteur d'activité : "J'ai fait des calculs et je me demande pourquoi elles offrent des prix aussi bas, alors que nous utilisons les mêmes matériaux. Qualifiant cette concurrence de déloyale, elle espère y remédier en redéfinissant son marché cible.

Je veux améliorer ma société et soutenir mes amis et ma famille. Ma richesse personnelle ne me préoccupe pas ; je veux qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui a eu un impact positif sur la vie des gens quand je ne serai plus là.Antonio Pehehaff NetoFondateur d'une société de graphisme et d'image de marque. Laudiana estime qu'il est nécessaire de changer l'état d'esprit de la population en matière d'éducation financière. "Les gens devraient commencer à comprendre comment fonctionne l'argent. Cela leur sera utile", dit-elle.

La principale préoccupation de M. Wilson est l'environnement économique, soulignant que l'esprit d'entreprise a besoin de politiques de soutien pour prospérer.

Cependant, une partie de l'initiative holistique Transforming4Trade de la CNUCED consiste à examiner les politiques actuelles et à recommander au gouvernement d'adopter des politiques susceptibles de créer un environnement propice à l'épanouissement de l'esprit d'entreprise.

Alors que les empretecos retournent à leur poste de travail après notre conversation, Wilson a un dernier message : "S'il vous plaît, faites savoir à tout le monde que cette formation devrait être obligatoire pour tous les jeunes en Angola et dans toute l'Afrique. Nous devons changer le destin de ce continent".