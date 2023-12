Angola: Un phénomène de sécheresse sévère indique l'urgence de prévenir les catastrophes

Dubaï — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré samedi, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, que le phénomène de sécheresse grave qui se produit de manière cyclique dans le sud du pays et dans d'autres parties de la planète, montre à tous qu'il est important d'agir pour prévenir à l'avenir des catastrophes de diverses dimensions.

Selon João Lourenço, le phénomène susmentionné a des effets dévastateurs sur la vie des populations et sur la vie animale, ce qui nécessite des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de garantir une planète plus habitable et plus sûre pour les générations futures.

Le Chef de l'État intervenait lors du Sommet mondial d'Action Climatique de la COP 28, soulignant qu'en raison des conséquences du changement climatique, l'Angola devait rechercher des solutions endogènes urgentes pour sauver des populations entières des effets de la sécheresse.

À cet effet, a-t-il expliqué, le pays a investi des millions de dollars dans la construction d'un canal de 165 km de long et de plusieurs réservoirs de rétention dans la région de Cafu, dans la province de Cunene, une infrastructure qui a permis de résoudre le grave problème rencontré dans cette région.

L'investissement a contribué à créer des conditions qui n'existaient pas auparavant pour le développement de l'agriculture familiale, ce qui a influencé l'amélioration de la situation nutritionnelle, avec des effets bénéfiques sur la santé publique et le bien-être de ces communautés, a-t-il ajouté.

Il a informé que deux autres grands projets, Ndue et Calucuve, sont en cours de construction dans la même province, avec la construction de six autres grands barrages de rétention d'eau dans la province de Namibe, le tout dans le cadre du vaste programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola, la région la plus touchée du pays.

« Nous développons, avec des organisations environnementales nationales et étrangères, un ambitieux programme d'éducation environnementale destiné principalement aux enfants, aux élèves, aux étudiants et aux jeunes en général », a-t-il indiqué.

João Lourenço a également annoncé qu'avec les mêmes organisations, ils travaillaient avec un certain succès sur le projet de plantation de millions de plants de mangroves pour la récupération et la préservation des mangroves le long de la vaste côte angolaise.

« Dans cette lutte contre les conséquences néfastes du changement climatique, nous comptons sur le soutien d'importants partenaires internationaux avec lesquels nous travaillons pour développer un système de support d'information d'alerte et avis sur ce phénomène dans la région susmentionnée, afin que non seulement pour nous prévenir plus efficacement contre ces problèmes, mais aussi pour définir une combinaison de différentes solutions considérées comme les plus appropriées», a-t-il soutenu.

João Lourenço a affirmé que lors de la projection d'un nouvel objectif de financement climatique pour la période après 2025, il faut prendre en compte tout un ensemble de facteurs qui n'affaiblissent ni ne débilitent les économies des pays en développement, qui ne sont pas capables d'abandonner d'un moment à l'autre des ressources naturelles qui sont sources de devises.

Il s'agit notamment du pétrole, « comme principale source de revenus dont ils dépendent considérablement pour garantir le développement économique et social des pays ».