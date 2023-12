Cote d'Ivoire: Clôture de Come To My Home à Abidjan - Sur la même scène, des artistes ivoiriens, sénégalais et marocains 'encensent' le public

Sur la même scène de la salle Kodjo Ebouclé du Palais de la culture de Treichville, des artistes ivoiriens, sénégalais et marocains, dans une chorégraphie à couper le souffle, ont permis au public de passer un moment inoubliable.

C'était le jeudi 30 novembre 2023, à la clôture de la 26e édition de Come To My Home dont le concert est dénommé : « Rhapsodies africaines ».

Dans une ambiance féérique, les artistes chanteurs, danseurs, poètes, instrumentistes par leurs capacités de créer des mouvements, d'inventer une gestuelle qui correspond à la chanson et aux rythmes, ont sublimé le public. Qui ce soir-là (de 20h à 22h), se retrouvait dans les chansons, les pas de danse, les sons des tam-tams, des flûtes, les sonorités « vomies » par les cordes de guitares.

Le concert qui marquait la fin de la semaine culturelle qui a débuté le 27 novembre 2023, à l'Insaac, a réjoui l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, SEM. Abdelmalek Kettani. Qui n'a pas manqué de de féliciter les autorités ivoiriennes.

« Le festival contry-now a tenu toutes ses promesses. La 26e édition à Abidjan a été formidable. Ce soir, le spectacle était haut en couleurs avec des artistes marocains, sénégalais, ivoiriens, et l'Insaac et le ministère de la culture qui ont accompagné ce projet », s'est félicité le diplomate. Qui s'est réjoui des messages de fraternité, de solidarité véhiculés à travers les différents tableaux présentés, dont l'immigration clandestine.

Sakina Agouni de la Fondation culture du monde présidée par Driss Alaoui Mdaghri, initiatrice du concept Come To My Home, a dit sa satisfaction.

« L'apothéose de la semaine culturelle nous a sublimés avec d'excellents artistes sur scène qui ont chanté et dansé. Ils ont lu des poèmes en trois langues. Notamment, en arabe, français et en anglais. Des poèmes qui racontent cette Afrique que nous voulons tous construire. Une Afrique de solidarité, de partage, de convivialité et de vivre dans le même creuset de la terre humanitaire », a soutenu Sakina Agouni.