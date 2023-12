Sénégal: Hip hop - Sortie des albums de Dip et Omzo Dollar, en décembre : Un feu d'artifice au goût de clash

Ce mois de décembre, les férus de Hip-hop Galsen seront bien servis avec la sortie des albums de deux grosses pointures du Game : « Lflf » (Lépp fii laniou fekk) de Dip Doundou Guiss et « Say Say Poésie » de son rival Omzo Dollar. En publiant délibérément leur opus dans la même période, ces rappeurs qui sont en clash depuis des années, veulent chacun faire de l'ombre à l'autre pour enregistrer plus de streams. Un pari risqué qui va attiser davantage la flamme de leur rivalité.

Comme à chaque fois d'ailleurs que deux rappeurs entrent en clash, le Rap Galsen sera encore en ébullition durant ce mois de décembre. Secoué à nouveau par la rivalité grandissante entre les deux grandes figures de la New School, Dip Doundou Guiss et Omzo Dollar, le Game aura déjà commencé son feu d'artifice avec les deux opus les plus attendus par les férus de hip-hop. Dans la rue comme sur les réseaux sociaux, la sortie des albums de ces deux rivaux déchaîne les passions.

En effet, la vedette du label Rep'Tyle Music a publié, hier vendredi, Lflf (« Lépp fii laniou fekk »), son troisième album studio. Ce projet qui se traduit par « Nous avons été témoins de tout » promet d'être un moment marquant de la scène musicale sénégalaise. Il se présente comme une exploration audacieuse des préoccupations de la jeunesse sénégalaise. Dip Doundou Guiss, dont le nom résonne depuis longtemps dans l'univers du hip-hop, y aborde toutes sortes de thèmes, allant du quotidien de la population sénégalaise aux questions sociales et politiques, tout en insufflant sa touche distinctive dans chaque morceau.

De l'autre côté, « Say Say Poésie » de son rival Omzo Dollar, dont la sortie est prévue dans quelques jours, commence déjà à créer une petite frénésie parmi ses fans, suscitant ainsi la curiosité quant au contenu de l'album. Depuis la publication de la bande-annonce du projet, les inconditionnels du rappeur des Sicap sont à l'affût pour découvrir cette production qui ne manquera pas de régaler les férus de hip-hop. Le goût prononcé de « Miézé » pour le clash et l'égotrip, mais aussi le choix de sortir « Say Say Poésie » en cette période laissent présager qu'il mettra encore le feu aux poudres sur le Game.

En publiant donc délibérément leur opus dans la même période, Dip Doundou Guiss et Omzo Dollar qui sont en clash depuis des années, veulent chacun faire de l'ombre à l'autre. Un pari tout de même risqué pour ces deux grosses pointures du hip-hop, au grand bonheur des mélomanes. À l'heure de la bataille des streams, ce nouveau baromètre pour estimer les ventes, cette rivalité tiendra, à coup sûr, en haleine les amateurs de Rap Galsen durant ce mois de décembre où d'autres rappeurs comme Akbess ou encore Pro-fête ont également sorti leur projet.