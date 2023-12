Afrique Centrale: La Représentante Régionale de l'International Republican Institute (IRI) pour l'Afrique Centrale reçue par le RENAFED

Le Réseau National des Femmes Députés (RENAFED) a reçu le vendredi 1er décembre 2023, dans les locaux du palais Léon MBA, siège de l'Assemblée Nationale, la Représentante Régionale de l'International Republican Institute (IRI) pour l'Afrique Centrale, Mme Majda EL BIED. Cette séance de travail a été présidée par la 5ème Vice-Présidente du Bureau de l'Assemblée Nationale et Présidente du RENAFED, la très honorable Député Albertine Maganga Moussavou.

Il s'est agi pour les deux organisations de mieux se connaître et envisager une éventuelle collaboration en rapport avec les questions de Démocratie et d'Engagement politique des Femmes. En effet, IRI est un Institut américain créé en 1983 et présent dans plus de 40 pays, dont le siège se trouve à Washington aux États-Unis.

Sa mission est de soutenir la croissance des libertés politiques et économiques, de la bonne gouvernance et des droits humains autour du monde par l'éducation des citoyens, des partis politiques et des gouvernements sur les valeurs et les pratiques de la démocratie.

Le RENAFED est quant à lui une organisation a but non lucratif, créée le 24 juin 2004 au Palais Léon MBA. Elle a pour principale mission d'oeuvrer pour une meilleure représentativité des femmes dans les sphères décisionnelles, notamment au Parlement.

Et Pour rappel, le RENAFED a lancé le 25 novembre dernier, sa campagne des 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux Femmes et poursuit ses activités de sensibilisation et de plaidoyer jusqu'au 10 décembre prochain, date de la journée internationale des droits de l'Homme, qui clôture ladite campagne.