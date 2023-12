Congo-Kinshasa: Beni - Une centaine d'élèves sensibilisés à la prévention des violences sexuelles

Une centaine d'élèves du Complexe Scolaire Sainte Thérèse de l'enfant Jésus à Beni (Nord-Kivu), ont été sensibilisés, samedi 2 décembre, à l'entrepreneuriat féminin, l'égalité des droits entre filles et garçons ainsi qu'à la prévention des violences sexuelles contre les femmes et jeunes filles.

Cette sensibilisation a été organisée par un consortium de quatre ONG, dont les Jeunes Patriotes Consolidateurs de la Paix, (JPCP).

Cette activité rentre dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et basées sur le genre.

Selon le coordonnateur de l'ONG JPCP, Benjamin Asimoni l'objectif était de susciter chez les jeunes filles et garçons le goût de s'affirmer face aux responsabilités et défis communautaires.

« Ils doivent aussi être des acteurs ensemble filles et garçons, des acteurs qui se mettent, qui se lèvent pour cesser avec toute action, tout comportement, toute attitude, toute coutume rétrograde qui serait encore en train de favoriser que la jeune fille soit victime de la discrimination, des actes de violences sexuelles et toute autre sorte de violence dont les femmes et les jeunes filles sont des victimes », a déclaré Benjamin Asimoni.

Et d'ajouter : « Mais également nous avons suscité à la jeune fille au niveau de cette école, le goût de s'intégrer dans la communauté c'est-à-dire aussi de s'affirmer face aux responsabilités et défis communautaires, d'accepter de faire partir des groupes communautaires afin exactement d'avoir l'opportunité d'exprimer ses pensées et d'explorer aussi ses talents ».