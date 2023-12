Afrique: L'Angola défendra les intérêts de l'OEACP sur le changement climatique

Dubaï — L'Angola, en tant que président de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), défendra les intérêts et les préoccupations de l'organisation en matière de changement climatique, car une grande partie de ses membres sont exposés au phénomène et à ses graves conséquences».

C'est ce qu'a déclaré samedi, à Dubaï, le Chef de l'État angolais, João Lourenço, lors de son intervention au Sommet sur le Climat, COP 28.

Selon l'homme d'État angolais, le changement climatique entraîne de graves conséquences pour ces pays de l'OEACP, comme « une élévation effrayante du niveau des océans et de la mer, qui menace de faire disparaître de la carte certaines îles du Pacifique et des Caraïbes ».

João Lourenço a souligné l'importance que revêt pour les pays de ces trois régions du monde la question des ressources financières allouées au climat, ainsi que l'urgence d'établir, lors de cette COP28, le cadre d'un nouvel accord pour le financement nécessaire à mener des programmes à l'échelle mondiale, dans le cadre de l'action climatique.

« Nous sommes heureux que le Fonds pour les pertes et dommages ait finalement été approuvé lors de cette COP 28, en raison de la grande importance qu'il revêt pour ce groupe de pays parmi les plus vulnérables au monde face aux impacts du changement climatique », a-t-il souligné.

Cherchant à exprimer le sentiment général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, il a souligné la nécessité pour la COP 28 de formuler une nouvelle architecture financière pour le climat et de considérer la justice climatique comme l'un de ses piliers les plus solides.

Il a évoqué l'importance de tenir les promesses répétées de contributions financières et d'accès au financement dans des conditions favorables pour les pays les moins industrialisés et les moins développés.

Parmi ceux-ci, il a souligné les petits États insulaires les plus menacés par les phénomènes environnementaux néfastes résultant du changement climatique.

"Je crois que la sensibilité croissante des peuples et des nations du monde aux questions liées au climat peut conduire à renforcer l'importance de la solidarité entre tous lors de cette COP 28", a affirmé le président João Lourenço.

De cette manière, selon le Chef de l'État angolais, les objectifs recommandés tant lors de cette COP28 que lors des précédentes pourront être affrontés avec plus d'engagement et plus de détermination, afin d'être atteints dans les délais fixés.

La capitale angolaise, Luanda, a accueilli, en décembre 2022, le Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), au cours duquel le pays a assumé la présidence de l'organisation.