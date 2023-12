Angola: La Cour des comptes signe des accords de coopération au Brésil

Luanda — La Cour des Comptes a signé, dans l'État de Ceará, au Brésil, trois accords de coopération technique avec des institutions brésiliennes, dont leurs homologues de l'État de Ceará, Baía et l'Institut Rui Barbosa.

Les accords, selon le juge président de la Cour des comptes, Sebastião Gunza, constituent une étape importante dans l'histoire de l'institution, car ils représentent le processus de consolidation dans la création et la promotion du perfectionnement technique et scientifique des techniciens, à travers des actions d'échange technologique, technique de coopération et échange d'expériences avec des institutions de référence dans le monde lusophone dans le domaine du contrôle des finances publiques.

Sebastião Gunza a révélé que l'organe met en oeuvre le système de gestion intégré, c'est pourquoi les accords signés seront fondamentaux pour le processus de transformation numérique de l'organisme.

«Actuellement, la Cour des comptes de la République d'Angola met en oeuvre son système de gestion intégré, le SIG-TC, en d'autres termes, nous sommes sur la voie de la transformation numérique. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls dans ce voyage, car nous venons de gagner deux grands partenaires », a-t-il souligné.

Selon le responsable, l'institution prend de l'ampleur pour continuer à suivre fermement les voies de modernisation technologique des systèmes de contrôle et d'inspection externes, à travers des actions continues de coopération technique, visant le développement institutionnel et l'amélioration technique, scientifique et culturels des compétences humaines.

Sebastião Gunza a dit que le pari est sur le dépassement technico-professionnel des techniciens et le renforcement institutionnel de l'organe.

Le responsable a également participé, dans l'État du Ceará, au IIIe Congrès international des cours des comptes, qui s'est concentré sur des sujets tels que le contrôle externe versus le contrôle social à l'ère numérique, l'intelligence artificielle, les fausses nouvelles, entre autres dans le contrôle externe des finances publiques.

Au cours des approches, les experts ont défendu l'investissement dans la création de compétences technico-professionnelles comme solution pour accompagner la révolution numérique.

Le IIIe Congrès international des cours des comptes brésiliennes a permis le partage de solutions et l'échange d'expériences avec des institutions qui avancent déjà face aux grands défis posés par la révolution numérique dans le contrôle externe de l'argent public.

Le président de l'Institut Rui Barbosa, Edilberto Pontes Lima, a salué la présence de la Cours des Comptes de l'Angola à l'événement et la signature des accords.

L'Institut Rui Barbosa jouit d'une grande réputation en tant que « Maison du savoir judiciaire » et joue un rôle essentiel dans la promotion et l'amélioration de la bonne gouvernance au Brésil.

La Cour des comptes de l'État du Ceará est une institution de référence au Brésil avec une longue histoire d'excellence dans l'accomplissement de sa mission et son ministre-président est Valdomiro Távora Júnior.

Le Brésil compte actuellement 32 cours des comptes, dont des cours d'État et des cours municipales.