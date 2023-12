Cote d'Ivoire: Forêt classée du Haut Sassandra - Depuis la COP 28 à Dubaï, Laurent Tchagba se félicite des premiers résultats de la réhabilitation

Depuis la COP 28 à Dubaï, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba a félicité les partenaires techniques et financiers pour les premiers résultats réalisés dans le cadre d'un partenariat Public-privé.

« Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba a félicité le groupe français aDryada en consortium avec la Société Agromap pour les premiers résultats de la réhabilitation de la forêt classée du haut Sassandra et pour leurs engagements à concrétiser et à poursuivre le projet en marge de la COP 28 samedi 02 décembre 2023 à Dubaï », rapporte une note d'information du Ministère des Eaux et Forêts.

Pour la réussite du projet a rassuré du soutien du Chef de l'Etat. Ce projet, faut-il le souligner contribuera à la restauration du couvert forestier, vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara.

Signalons qu'à ce jour, seulement quelques points d'attention au niveau du contrat sur les aspects financiers, techniques et juridiques restent à être finalisés. Et cela sera fait dans les semaines à venir.

Séance tenante, le ministre a donné des instructions à ses collaborateurs afin que tout soit mis en oeuvre pour atteindre le point d'achèvement des négociations avant le 15 décembre 2023.

Lors de la rencontre, il a été question de faire le point de l'état d'avancement de la convention signée en 2022, des étapes à venir et des urgences à régler pour la réhabilitation des zones dégradées et à la conservation de la biodiversité de 70.000 hectares de la forêt classée du Haut- Sassandra.

aDryada et Agromap ont signé en 2022 une convention d'entente (MoU) pour la conservation et la réhabilitation de 70 000 hectares de la forêt classée du Haut-Sassandra située dans la région du Haut-Sassandra.

Cette convention qui est un Partenariat public-privé dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique forestière, se déroule bien avec des résultats très positifs, selon le ministre Laurent Tchagba.

Suite au succès enregistrés par cette première convention qui part à sa fin, les sociétés aDryada et Agromap sont engagées dans la négociation d'une nouvelle convention de concession définitive pour la conservation et la réhabilitation cette fois de 104 000 hectares de la Forêt Classée du Haut-Sassandra.

Le reboisement des zones dégradées pour la génération de crédits carbone et le développement de projets sociaux seront inscrits dans cette convention.

Pour cette convention, aDryada et Agromap annoncent un investissement de 135 milliards de FCFA sur la durée du projet. Les impacts du projet sur la Côte d'Ivoire seront énormes entre autres, la forêt reconstituée dans 40 ans, une redevance de concession de 150 milliards de FCFA sur 40 ans et des gains supplémentaires possibles si la quantité de CO2 séquestrée et le prix du CO2 s'améliorent, un programme social ambitieux de 70 milliards de FCFA avec une opportunité de prouver le succès d'une solution intégrée.