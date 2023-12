Cote d'Ivoire: Coopération - Wautabouna Ouattara échange avec une délégation de l'Union européenne

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Wautabouna Ouattara, a reçu une importante délégation de diplomates accrédités en Côte d'Ivoire le 30 novembre 2023, à son cabinet à Abidjan-Plateau.

Francesca DI Mauro, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire et Rafael Soriano, ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire étaient accompagnés à cette occasion par Ikka Salmi, Coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme ainsi que des collaborateurs en charge de la même question.

À cette rencontre, le ministre délégué s'est félicité de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne (UE). Il a ajouté que l'UE est un partenaire stratégique, important pour la Côte d'Ivoire. Il est plus que nécessaire que des échanges et des rencontres s'accentuent entre les deux entités en vue de partager des préoccupations communes.

Le ministre délégué a, par la suite, salué les efforts de l'UE pour son engagement dans la lutte contre le terrorisme dans la sous- région et a profité pour faire l'état des lieux de la situation politique dans l'espace Cedeao. Il a déploré la situation sécuritaire précaire, fragilisée de la sous-région du fait des coups d'État successifs au Burkina, Mali, Guinée et Niger.

Face à cette situation qui met en crise l'existence humaine, avec les efforts de développement altérés, il estime qu'il serait nécessaire à un retour le plus vite possible de l'ordre constitutionnel, qui se soldera par l'organisation d'élection claire et transparente.

Pour sa part, Ikka Salmi, Coordinateur de l'UE, s'est réjoui de sa présence en Côte d'Ivoire. Il a souligné par ailleurs qu'il s'agit de la deuxième étape de leur déplacement en Afrique de l'ouest, après leur passage au Ghana et avant la Mauritanie.

En effet, cette mission en Côte d'Ivoire, a-t-il indiqué, est en lien avec la situation sécuritaire dégradante dans le Sahel et dans le giron des pays de l'Afrique de l'ouest. L'Union européenne n'est donc pas insensible à cette situation, elle partage les inquiétudes ivoiriennes sur la question et entend soutenir toutes les initiatives ivoiriennes dans ce sens.