Angola: Le ministre des Travaux Publics reconnaît le dévouement des constructeurs

Luanda — Le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos dos Santos, loue et reconnaît le dévouement et le rôle joué par les employés et collaborateurs de ce secteur dans la construction d'un Angola de plus en plus moderne et inclusif.

En référence au 46ème anniversaire de la Journée du Constructeur Angolais, qui se célèbre ce dimanche (3 décembre), le gouvernant a souligné la construction d'infrastructures publiques qui stimulent la croissance et le développement économique et harmonieux du pays comme la principale priorité du département ministériel.

Pour y parvenir, ajoute-t-il, la participation et les efforts des entités publiques et privées sont nécessaires, en vue de la dynamisation continue de l'économie angolaise et du maintien du secteur parmi ceux qui génèrent le plus d'emplois et unissent les Angolais, en raccourcissant les distances physiques, culturelles et psychologiques.

Le ministre considère également la Journée du Constructeur comme un moment opportun pour rendre hommage à tous les précurseurs, en particulier au Premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto, qui a institué la célébration le 3 décembre 1977, après avoir visité les immeubles résidentiels construits à Luanda, dans le quartier Golfe.

Enfin, Carlos dos Santos réconforte et reconnaît les entrepreneurs, designers, inspecteurs, artisans, ordres professionnels et autres partenaires sociaux, qui travaillent ensemble pour un Angola meilleur.

Le Ministère des Travaux Publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat (MINOPUH) est l'organe auxiliaire du Titulaire du Pouvoir Exécutif, chargé de proposer la formulation de politiques, d'exécuter et de contrôler les programmes et projets de l'Exécutif dans les domaines de son activité.