Gabon: Le Collectif des Jeunes pour la Patrie et son livre blanc aux 88 propositions

Les membres du Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP) ont animé une conférence de presse ce samedi 02 décembre 2023 à Libreville. Une conférence de presse au cours de laquelle, ils ont présenté au public, le "Livre blanc" contenant 88 propositions. Lesquelles propositions oeuvrent pour une société gabonaise plus apaisée et en harmonie avec elle-même.

Ils font partie de la génération gabonaise dite consciente. Amour Békalé, Singui Akaye et Andrey Wilson Ignanga, membres du Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP), ont animé la conférence de presse pour présenter le "Livre blanc" dans lequel, l'univers page à page contient 88 propositions. Ces 88 propositions s'inscrivent dans l'optique "d'une société gabonaise plus apaisée et en harmonie avec elle-même". Ces 88 propositions ? faut-il le préciser, sont contenues dans un document d'une quarantaine de pages.

Le Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP), souligne Amour Békalé, Vice-président, est un mouvement "apolitique qui a pour ambition, d'influencer et de proposer des politiques sociales, technologiques, économiques, entrepreneuriales, juridiques et environnementales..." Aussi, a t-il pris la peine de présenter le Collectif, qui est "un rassemblement, un mouvement de jeunes désireux de changer les choses et d'insuffler une nouvelle dynamique". Le Collectif, poursuivra t-il, croit au Gabon, aux capacités physiques et intellectuelles de sa jeunesse, à son esprit d'analyse et critique et à sa faculté d'entreprendre.

Cathicia Singui Akaye, Conseiller en charge de l'entrepreneuriat et de la promotion des emplois Jeunes a souligné l'importance de l'éducation et de la formation des jeunes. Elle appelle à faire la promotion des jeunes entrepreneurs et leurs entreprises et propose la mise en place d'un mécanisme qui favorise la formation/emploi. La jeunesse dira t-elle "est une force de proposition". Et de conclure ses propos en affirmant que d'une manière ou d'une autre, "nous avons la charge et le devoir d'accompagner les dirigeants du pays. Nous devons participer à apporter notre pierre pour la restauration de notre pays" insiste t-elle.

Andrey Wilson Ignanga, Conseiller Agro-pastorale quant à lui, souhaite et appelle la jeunesse à se familiariser avec la terre. Pour lui, les dirigeants devraient promouvoir le secteur agricole. " Depuis de nombreuses années le Gabon peine à lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, malgré les atouts dont il dispose, en important plus de 60% des denrées alimentaires. Ce qui rend notre pays dépendant des autres nations avec un secteur agricole qui ne contribue qu'à hauteur de 5% du PIB" rappelait-il à des fins utiles comme pour attirer l'attention des autorités au sommet de l'État.

Les membres du Collectifs des Jeunes pour la Patrie, faut-il le signifier, est un groupement d'élèves, d'étudiants, de futurs diplômés, jeunes salariés, fonctionnaires, entrepreneurs qui croient au potentiel du Gabon et veulent participer à son développement dans divers secteurs.