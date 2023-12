Afrique: Coupe du Monde U17 - Ces pépites africaines ont illuminé le tournoi

L'édition 2023 de la Coupe du Monde U17 s'est achevée samedi 2 décembre avec le sacre de l'Allemagne devant la France. Au cours de cette compétition démarrée le 10 novembre dernier en Indonésie, plusieurs pépites africaines ont brillé. Voici quelques unes.

Les jeunes talents du Sénégal, du Maroc, du Mali et du Burkina Faso ont rivalisé d'ardeurs pour faire briller leurs pays. Même si au final, le trophée n'est pas revenu sur le continent africain, les jeunes maliens Ibrahim Diarra et Hamidou Makalou ont eu des récompenses individuelles. En dehors d'eux, Marocains et Sénégalais ont également séduit.

Ibrahim Diarra ( Mali)

Véritable poison des défenses adverses, Ibrahim Diarra a comblé toutes les attentes qui se reposaient sur lui au début de la compétition. Ibrahima Diarra a été récompensé comme Soulier d'argent. Avec 5 buts et 4 passes décisives, il est donc le deuxième meilleur buteur de ce mondial.

Hamidou Makalou ( Mali)

Un véritable aspirateur de ballons. Hamidou Makalou a été pour sa part récompensé comme Ballon d'argent (2nd meilleur joueur de la compétition). Le Malien a clairement marqué cette édition indonésienne avec son jeu, et son impact dans le résultat des rencontres. 2 buts et 1 passe décisive

%

Hamidou Makalou, deuxième meilleur joueur de la Coupe du Monde U17 2023.

Mohammed Hamony (Maroc)

C'est la locomotive principale des U17 du Maroc. Mohammed Hamony est un dribbleur rapide et talentueux joueur qui a montré des choses positives. Sa vision et ses capacités de passe font de lui un des joueurs les plus suivis. Déjà validé à la CAN U17, il a été désigné homme du match marocain face au Panama. Le joueur du Havre est surveillé de près par de nombreux clubs. Des médias citent notamment l'Olympique lyonnais, l'Ajax, Stuttgart ou encore Dortmund sur le dossier du jeune phénomène marocain.

Mohammed Hamony, jeune espoir marocain

Daouda Diongue (Sénégal)

Pape Daouda Diongue, jeune milieu de terrain de 17 ans de l'académie Darou Salam, s'est régalé au cours de ce mondial. Ses interventions, son timing et son aisance technique font de lui le prototype du milieu moderne. Daouda est le joueur avec le pourcentage le plus élevé (85,2%) de duels défensifs remportés dans la phase de groupe de la Coupe du Monde U-17 selon Wyscout.

Daouda Diongue, en action face à l'Argentine

Amara Diouf (Sénégal)

Grande satisfaction sénégalaise de la CAN U17 dernière, Amara Diouf a été l'un des éléments essentiels de la sélection sénégalaise en Indonésie. Par son déplacement intelligent et son talent, le jeune joueur a inscrit les deux premiers buts des Lionceaux dans cette compétition. Son doublé d'entrée face à l'Argentine annonçait les prémices d'une participation éclatante. Seulement, le jeune capitaine a été victime d'une entorse au second match face au Japon et a été déclaré forfait contre la France qui a éliminé le Sénégal en 8es de finale de la Coupe du monde U17.

Et que dire d'Idrissa Gueye ? Pour sa première grande compétition internationale, le jeune pensionnaire de Génération Foot a été impressionnant avec notamment un triplé face à la Pologne. L'élimination des Lionceaux aux portes des demi-finales par la France a sûrement empêché le joueur de montrer encore son talent.

Tout compte fait, cette nouvelle participation des sélections africaines, a une nouvelle fois donné des indices sur les futures stars du continents. Beaucoup sont déjà bien convoitées par de géants européens. De quoi leur ouvrir les portes du monde professionnel dès leur majorité atteinte.

Eux aussi ont été récompensés

🇲🇱 Hamidou Makalou : Ballon d'argent adidas

🇫🇷 Mathis Amougou : Ballon de bronze adidas

🇲🇱 Ibrahim Diarra : Soulier d'argent adidas