Afrique: Elie Ramanankavana primé du No'o Cultures de la critique d'art

Un des rares critiques d'art du moment dans le pays, Elie Ramanankavana est sorti vainqueur de l'édition 2023 du prix No'o Cultures de la critique d'art en Afrique, consacrée à la photographie. La cérémonie de remise a eu lieu le 2 décembre.

C'est grâce à l'article, « #I de Jodie Bieber, ou comment photographier demain » qu'il a réussi à convaincre les membres du jury dirigé par Carolyn Christgau, intégrant Hanou Amendah et Pierre-Manau Ngoula. Quant à Jodie Bieber, elle est une photographe sud-africaine.

Elle possède une renommée continentale, et ses oeuvres voyagent dans le monde. Selon les juges, son article « montre une bonne compréhension de l'oeuvre et l'objectif de la photographe. L'auteur a apporté un regard assez analytique et critique sur l'oeuvre et a su bien structurer l'analyse. L'utilisation de la langue est assez variée et même lyrique parfois ».

Pour dire aussi qu'à l'heure où la plupart des spécialistes de l'art crie à la mort de la critique d'art, musique, peinture et d'autres, des initiatives tentent de mettre en avant cet aspect de l'« industrie » culturelle. À l'époque de ses premiers émois, presse et art faisaient la pluie et le beau temps dans des villes comme Londres, Venise ou Paris.

Des destins d'auteur étaient brisés avec les quelques lignes d'un auteur acerbe. Tandis que de grandes pièces de théâtres ou d'opéra étaient restées pour la postérité grâce à des critiques d'art. Époque révolue, à ces heures d'Internet et encore plus de l'intelligence artificielle, ce métier respectueux a connu un manque d'intérêt des amateurs et amatrices d'art. Cela est forcé par un art qui sort de plus en plus du cadre classique.