Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Joëlle Bile s'engage à promouvoir 'une République solidaire, axée sur la méritocratie'

Joëlle Bile Batali est la candidate numéro 25 à l'élection présidentielle 2023.

Candidate indépendante, elle promet, une fois élue Présidente de la République, de procéder à l'éradication, en République démocratique du Congo, de mauvaises pratiques et des antivaleurs et de promouvoir "la naissance d'une République solidaire, axée sur la méritocratie".

De son parcours

Née le 25 juin 1972 à Bruxelles (Belgique), Joëlle Bile est journaliste de formation. Elle a oeuvré près de quinze ans en RDC, en Belgique et en France pour le compte de RFI et TV5 Monde. Elle a aussi géré la communication humanitaire au PAM en 2004.

« Passionnée de la communication, je me suis lancée dans la communication commerciale chez Airtel (ex Celtel de 2005 à 2008) ensuite, j'ai fait la Communication institutionnelle au sein du Gouvernement avant de monter ma propre entreprise, l'Agence F4 (de 2008 à ce jour) », indique Joëlle Bile dans sa biographie.

En tant que cheffe d'entreprise et femme entrepreneure, elle a intégré la Fédération des entreprises du Congo (FEC) en 2013 d'abord en tant que vice-présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneures et formatrice en entrepreneuriat et leadership.

Du programme

Le programme de la candidate Bile est articulé autour de huit axes principaux:

La sécurité, la paix et la cohésion nationale : elle prévoit de rétablir l'autorité de l'État, reconstruire l'armée et les services de renseignements

Le capital humain : la candidate compte sur le recensement et l'identification de la population congolaise

Un système éducatif cohérent, performant, adapté, compétitif axé sur l'innovation et la réponse aux problèmes réels de la société tout en permettant la formation des jeunes à des métiers et au développement des talents.

La réforme de l'administration publique par le respect des textes, lois et normes pour permettre une justice indépendante et fiable

Une économie industrialisée, diversifiée, visant l'autosuffisance, la transformation et l'exportation des produits locaux, mais aussi l'instauration du partenariat public-privé sur les projets d'infrastructures publiques

La réforme institutionnelle: l'assainissement, la valorisation et la moralisation de la vie politique et le mérite par la réduction du train de vie des institutions, la lutte contre le favoritisme, la corruption, le manque d'équité au sein des institutions d'appui à la démocratie.

La famille et le cadre de vie : la candidate estime que le banditisme urbain représente la faillite de la famille, économiquement abandonnée par l'État. Elle compte oeuvrer pour la transmission des valeurs au sein des familles qui, elles-mêmes, doivent être soutenues par l'Etat.

Le patrimoine culturel, musical et sportif : la candidate numéro 25 compte mettre en valeur le patrimoine culturel de la RDC, les valeureux talents en musique et en sport par un cadre structurel et des infrastructures adéquates.

Mission

Joëlle Bile Batali s'est assignée pour mission d'éradiquer les injustices sociales, l'insécurité persistante, la mauvaise gouvernance, le népotisme, le clientélisme et le tribalisme et combattre la corruption et tous ses corollaires.

Elle s'engage ainsi à « restaurer l'autorité de l'Etat et la justice, améliorer le système de défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, réhabiliter le système éducatif ».