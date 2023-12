Afrique: Boughali reçoit le SG de l'ANC

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a reçu, dimanche au siège de l'APN à Alger, le Secrétaire général du Congrès national africain (ANC) de la République d'Afrique du Sud, Fikile Mbalula, indique un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

Lors de la rencontre, le président de l'APN a évoqué "les relations solides et enracinées entre les deux pays, marquées par les valeurs d'amitié, de solidarité et de coopération, notamment en ce qui concerne les questions de sécurité et de paix, la décolonisation du continent africain et sa libération de la dépendance", précise le communiqué.

M.Boughali a souligné - ajoute la même source - la nécessité de relever les défis auxquels le continent est confronté, notamment en matière de sécurité, d'alimentation, d'énergie et le climat, afin de réaliser le développement durable et la prospérité des peuples africains.

Sur le plan parlementaire, le président de l'APN a précisé que le Parlement algérien était "pleinement disposé à renforcer les relations de coopération bilatérale par le partage d'expériences et l'échange de délégations parlementaires", ajoutant que l'installation d'un groupe parlementaire d'amitié avec la République d'Afrique du Sud visait à renforcer cette voie.

Au volet international, M. Boughali a salué "la convergence des positions entre l'Algérie et la République d'Afrique du Sud concernant plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun".

Il a particulièrement mis l'accent sur la nécessité d'oeuvrer à garantir au peuple sahraoui son droit légitime à l'autodétermination, conformément aux résolutions de l'Union africaine (UA) et de l'Organisation des Nations unies (ONU).

Après avoir passé en revue les positions de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, le président de l'APN a abordé les questions liées à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, ainsi que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent suivant les cadres garantis par l'UA aux fins de renforcer l'action africaine commune.

Pour sa part, le secrétaire général de l'ANC a souligné l'attachement de son pays à "promouvoir la coopération au plan parlementaire", insistant sur la nécessité d'activer le rôle des groupes d'amitié et l'ouverture de canaux pour renforcer et promouvoir le dialogue".

Par ailleurs, il a réaffirmé "le soutien inconditionnel de son pays aux causes justes dans le monde, dont la question sahraouie et la cause palestinienne", condamnant, à ce propos, "les crimes abjects de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien sans défense", tout en rappelant l'opposition de son pays à la demande d'adhésion de l'entité sioniste à l'Union africaine (UA) comme membre observateur.

M.Mbalula a rappelé en outre la demande du gouvernement de son pays à la Cour internationale de justice (CIJ) d'intervenir pour traduire en justice les responsables de cette entité pour leurs crimes dans les territoires palestiniens occupés.

Concernant le Sahara occidental, il a relevé que son pays "qui entretient des relations diplomatiques avec la République du Sahara occidental, est disposé à consentir des efforts soutenus en vue de permettre au peuple de la dernière colonie en Afrique d'exercer son droit à l'autodétermination", selon le communiqué.

La rencontre s'est déroulée en présence du président du groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Afrique du Sud", Ryadh Hannachi, du président de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, Ahmed Boubekeur, et du représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Samir Bacha.