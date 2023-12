Sénégal: Livre - «Diambars, une école de la vie » : Trajectoire singulière d'un enfant talibé devenu ingénieur

Paru aux Éditions Saaraba, « Diambars, une école de la vie » retrace le parcours atypique de Aly Sileymane Ly. Ce dernier, ancien pensionnaire de l'institut de formation de football « Diambars » et berger dans son enfance au Fouta, a gravi, malgré les différents obstacles, les échelons pour finir par devenir un ingénieur en informatique à Arras (France).

Co-écrit avec le journaliste Ndiassé Samb, « Diambars, une leçon de vie » d'Aly Sileymane Ly dresse le portrait de son co-auteur. L'enfance d'Aly Sileymane Ly, qui a grandi dans la pauvreté, ressemble à celle de plusieurs centaines de jeunes sénégalais qui font face une société qui n'offre pas à tous les mêmes chances de réussite.

Cependant, le parcours du natif de Fouta se singularise par son abnégation, sa détermination à repousser les limites de l'impossible pour forcer une trajectoire particulièrement admirative. De sa naissance à Thialma, un petit village du département de Podor, en passant par ses années de galère comme enfant talibé mendiant dans les rues de Dakar, son intégration à l'Institut Diambars et son séjour en France pour les besoins de ses études, Aly Sileymane Ly s'est présenté comme un modèle de réussite sociale.

Il a su, malgré les nombreux obstacles liés à son environnement, réussir à réaliser son rêve. Guidé par son éducation et sa foi, le jeune homme n'a jamais douté de ses capacités à construire sa propre histoire et à rendre fiers ses parents. Aly n'a pas réussi à accomplir tous ses rêves, mais il a réussi le plus important : sa vie professionnelle. Dès son plus jeune âge (5 ans), il a été initié au métier de berger par son voisin Malang à travers son oncle Thierno Bassirou.

Malgré l'absence de sa mère (malade) et de son père qui travaille à Dakar, il a réussi à concilier l'apprentissage du coran et son métier de berger. Son intelligence et son talent de footballeur lui permettront de quitter le daara pour le centre de formation de football Diambars. Après avoir passé les tests de football, Aly a été retenu parmi les 32 nouveaux pensionnaires de l'Institut Diambars sur les centaines de candidats. Il intègre ainsi la promotion 90 de Diambars. Cette étape va marquer un tournant dans sa vie. A 13 ans, l'enfant du Fouta devait commencer son parcours scolaire en partant de zéro.

L'excellence et la détermination en bandoulière, il fut admis directement en 5e. L'ex-talibé réussit aussi un autre défi, celui de passer le brevet sans pour autant passer par la classe de 4e. Après avoir décroché son brevet, il quitte le Sénégal pour la France où il obtient plus tard son diplôme d'ingénieur en informatique à Arras.

Si Aly n'a pas réussi à devenir joueur professionnel, il est néanmoins parvenu à ses rêves sur le plan académique, cela malgré son retard.

« Diambars, une école de la vie » est une invitation au courage et à la persévérance. Il met en lumière le « destin exceptionnel » d'un jeune berger parti de son Thialma natal pour finalement réussir à devenir un ingénieur en informatique en France. « J'ai voulu raconter mon parcours, le plus simplement possible, pour montrer à de jeunes frères, "talibés" ou non, que rien n'est impossible si on le courage, l'envie l'abnégation, la détermination et la foi qui m'ont accompagné durant tout parcours », écrit Aly Sileymane Ly.