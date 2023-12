Afrique: Des signaux positifs dans la lutte contre le VIH en Afrique du Sud

L'Afrique subsaharienne est toujours la région la plus durement touchée par le VIH dans le monde, elle concentre les deux tiers des personnes vivant avec le virus (65%). Mais la situation s'améliore et de plus en plus de pays atteignent les objectifs qu'ils se sont fixés à l'horizon 2025, comme l'Afrique du Sud, le pays le plus touché au monde.

En Afrique du Sud, près de 8 millions de personnes sont porteuses du VIH. Un nombre inégalé dans le monde, mais qui enregistre pour la première fois une baisse significative, selon une étude d'un institut de recherche public. Ces cinq dernières années, le part de Sud-Africains porteurs du VIH est passée de 14% à 12,7% de la population, c'est 100 000 personnes de moins.

Les Sud-Africains sont toutefois inégalement affectés par le virus. Il touche davantage les noirs, les jeunes, et surtout les femmes, en particulier les jeunes femmes. Entre 25 et 29 ans, elles sont trois fois plus que les hommes à être porteuses du virus, victimes notamment de la baisse de l'usage du préservatif.

Parmi les avancées, l'utilisation des antirétroviraux est en nette augmentation. En particulier depuis 2016 et la généralisation de leur gratuité sans condition.

À l'échelle de l'Afrique subsaharienne, où plus de 25 millions de personnes sont porteuses du VIH, le dépistage et le traitement s'améliorent aussi. Selon l'Onusida, cinq pays de la région ont déjà atteint les objectifs pour 2025, et huit autres s'en approchent.