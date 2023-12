Ile Maurice: Le Royaume-Uni aurait abandonné l'idée de restituer les Chagos à Maurice

Le Royaume-Uni aurait renoncé à l'idée de restituer les Chagos à Maurice dans le cadre d'une nouvelle stratégie élaborée par Grant Shapps. C'est en tout cas ce qu'avance un article publié dans The Telepgraph, en date du 1er décembre et signé Tony Diver.

On apprend que le secrétaire à la Défense serait préoccupé par les projets du ministère des Affaires étrangères de négocier un accord de type «chypriote» pour céder les Chagos à Maurice, qui sont britanniques depuis 1814. Les Nations unies (ONU) ont appelé au retour des îles, une cour de l'ONU ayant jugé illégale la possession britannique de ce territoire d'outre-mer.

Lord Cameron, le ministre des Affaires étrangères, aurait été approché par Shapps et Oliver Dowden, l'adjoint au Premier ministre, après leur prise de fonctions le mois dernier, et aurait été exhorté à abandonner les projets de cession des îles. Les trois ministres craignent que les céder à Maurice, alliée de la Chine selon eux, ne compromette la «relation spéciale» du Royaume-Uni avec les États-Unis et ses intérêts de défense dans la région indo-pacifique.

Les Chagos font l'objet d'un différend de longue date avec Maurice, qui a obtenu en 2019 une décision de la Cour internationale de justice déclarant illégale la propriété britannique et ordonnant le retour des îles «aussi rapidement que possible». La décision de la cour a été saluée par l'Assemblée générale des Nations unies, qui a voté à une large majorité en faveur de la restitution des îles. Les États-Unis et l'Australie ont voté avec le Royaume-Uni pour qu'il les conserve.

En 2021, une cour maritime distincte de l'ONU à Hambourg a conclu que le contrôle du Royaume-Uni sur les îles constituait une «occupation illégale». The Telegraph révèle que le ministère des Affaires étrangères avait élaboré un accord de type «chypriote» donc, pour que Maurice obtienne la souveraineté sur les 60 îles, tout en permettant au Royaume-Uni de conserver la base militaire. L'accord impliquerait également un paiement significatif du Royaume-Uni, pouvant aller jusqu'à 2 milliards de livres sterling au gouvernement mauricien en échange de l'utilisation de la base militaire. Une autre option en discussion consisterait à céder tout le territoire à Maurice et à louer la base au Royaume-Uni et aux États-Unis pour une période déterminée.

Cependant, Shapps, en poste depuis août, aurait indiqué aux responsables que les îles devraient rester sous contrôle britannique, rejetant la décision de la cour internationale et bravant l'ONU. James Heappey, le ministre de la Défense, représente le ministère de la Défense dans un différend interministériel sur l'avenir des îles, tandis que Lord Cameron a ordonné un examen des plans au ministère des Affaires étrangères. «Grant est très opposé à rendre les îles à Maurice», a déclaré une source gouvernementale. «Lui et [Lord] Cameron sont arrivés et ont dit : 'Qu'est-ce qui se passe ici ?'»

Leurs préoccupations seraient partagées par les États-Unis, qui estiment que la base bien placée pourrait être compromise si Maurice prenait le contrôle des îles. «Quelle que soit la solution que vous proposez, à moins que le Pentagone l'approuve, elle est morte», a déclaré une source du ministère de la Défense au Telegraph. «Ils ne veulent rien qui menace le statu quo actuel de la base aérienne.»

Une source gouvernementale a déclaré que la question pourrait être soulevée «en marge» d'une réunion entre Lord Cameron et Antony Blinken, le secrétaire d'État américain, à Washington DC la semaine prochaine.