Ile Maurice: Sharmila et ses deux enfants vivent sous un pont...

Cela fait plus d'un mois que Sharmila Singh Dookhee, âgée de 34 ans, et ses deux enfants, âgés de quatre ans et deux ans, vivent sous un pont sur la route Nicolay à Ste.- Croix... Elle a aménagé une tente de camping afin que ses enfants et elle puissent s'abriter. La petite famille est sans abri depuis deux années et compte sur le soutien des Mauriciens pour pouvoir s'en sortir. La Child Development Unit avait été alertée, et après une visite, les officiers avaient proposé à la jeune femme de se rendre dans un abri ; elle avait dans un premier temps accepté avant de prendre la fuite...

Le 8 novembre, les officiers de la CDU reçoivent un appel expliquant qu'une mère et ses deux enfants en bas âge vivent sous une tente, sous un pont à la route Nicolay, Ste.-Croix. Le même jour, ils sollicitent l'aide de la brigade pour la protection de la famille et se rendent sur place. Ils rencontrent la maman et l'auditionnent. Cette dernière explique alors que depuis deux années, elle est sans domicile fixe, avec ses deux enfants de quatre ans et deux ans, et cela fait un mois qu'elle vit sous le pont. Le père des enfants les a abandonnés, et elle n'a pas de contact avec lui.

Les officiers de la CDU lui proposent le même jour de se rendre dans un abri, mais selon eux, elle aurait refusé et pris la fuite. Les enfants ont été conduits à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo et ont été placés en observation. Le 10 novembre, Sharmila Singh Dookhee est appelée à se présenter au bureau de la CDU et un emergency protection order de la Children's Court est émise concernant les deux enfants. Une nouvelle demande est faite afin qu'elle se rende dans un centre ; elle accepte, mais au bout de trois jours, elle finit par s'enfuir. Quant aux enfants, ils ont quitté l'hôpital le 19 novembre. Selon les officiers de la CDU, ils n'ont pu retracer la mère. Ils ont enregistré une plainte vendredi au poste de police d'Abercrombie à cet effet.

%

Sharmila a confié qu'elle ne veut pas qu'on la sépare de ses enfants. «Ils sont toute ma vie. Je ne peux pas accepter qu'on me les enlève. Tout ce que je demande, c'est un peu d'aide afin que je puisse m'en sortir, mais à leurs côtés. Mon fils de quatre ans et ma fille de deux ans n'ont rien à manger. Mes affaires ont été emportées par l'eau lors des grosses averses. J'ai besoin d'aide», lance-t-elle... Les enfants sont pour le moment toujours sous la garde de la CDU.

Darren Activiste s'était également rendu sur place après avoir reçu des messages à son propos. La mère de famille s'était confiée à lui.