Ile Maurice: Des samoussas mauriciens régalent les papilles au Canada

Le couple Vanesha et Nanda Yagambrun, établi au Canada depuis une quinzaine d'années, a récemment fait briller les couleurs de leur pays natal. Cela s'est produit après que la compagnie qu'ils ont formée ensemble, Trésors et Délices, a reçu le prestigieux prix de l'Entreprise de l'année du conseil économique du Nouveau-Brunswick. Cette reconnaissance témoigne du succès remarquable de leur entreprise dans le domaine de la gastronomie mauricienne au Canada.

En 2008, Nanda Yagambrun, un ancien sergent de police, prend lla courageuse décision de recommencer sa vie au Canada. Son épouse Vanesha et lui ont eu deux enfants, Anjeli et Thivan. En 2010, Nanda se lance dans la vente de produits mauriciens, notamment des plats locaux, au marché local tous les samedis pendant l'été. Rencontrant un franc succès, il ouvre son premier restaurant en 2011, proposant non seulement de la gastronomie mauricienne, mais également des plats canadiens. En 2019, il franchit une nouvelle étape en commercialisant des repas prêts à manger dans les supermarchés de la région. «En 2021, nous avons finalement obtenu une licence fédérale pour pouvoir vendre ces plats dans des supermarchés à travers le Canada. À ce jour, nous sommes présents dans 30 supermarchés et continuons à renforcer notre marketing pour viser davantage de points de vente.»

Trésors et Délices se spécialise dans les samoussas au poulet, au boeuf et aux légumes. En plus de cela, l'entreprise propose des options combo pour les repas prêts à manger, comme les minn frir/samoussas ou le traditionnel diri-kari poul/samoussas. «D'autres plats typiques mauriciens pourront s'ajouter à la liste prochainement, mais il faut passer par toute une procédure, notamment des tests approfondis pour déterminer leur durée de conservation sur les étagères, entre autres», explique Nanda Yagambrun.

Depuis le décollage de leur activité de plats tout préparés, Nanda et sa femme Vanesha ont fait agrandir leur site de production et bénéficient du soutien d'une belle-soeur et de trois employés pour continuer à répondre à la demande croissante. «Nous proposons également un service de traiteur très prisé, offrant à nos clients une expérience culinaire unique avec des plats mauriciens et canadiens.»

Malgré le succès grandissant de leur entreprise, Nanda Yagambrun n'oublie pas ses racines et tient à remercier chaleureusement ses parents, Soopaye et Manee, originaires de St.-Pierre, pour leur soutien inconditionnel. *«Mon épouse a également une pensée spéciale pour son défunt père, Vel, ancien sergent de police, et sa mère, Devi. Nous savons que nos proches sont fiers de nous et de notre parcours...»&