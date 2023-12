Cote d'Ivoire: Montpellier - Le Franco-ivoirien Tanguy Coulibaly va signer

Désireux de se renforcer son attaque, Montpellier est sur le point d'engager un renfort. A en croire les informations de L'Equipe, le club héraultais va signer Tanguy Coulibaly en début de semaine prochaine.

L'avant-centre devrait s'engager pour deux ans et demi avec l'actuel 13e de Ligue 1 pour lui permettre de marquer un peu plus, l'attaque de Montpellier étant muette depuis un mois avec deux buts inscrits sur penalty et aucun dans le jeu.

Agé de 22 ans, Tanguy Coulibaly a été formé au PSG et va découvrir la Ligue 1 avec Montpellier. Parti libre en 2019 à Stuttgart, l'attaquant a refusé de prolonger avec le club allemand où il a disputé 74 rencontres toutes compétitions confondues, pour 6 buts et 3 passes décisives. il avait refusé des offres venant d'Italie et de la deuxième division anglaise.