Tunisie: Les pantalons 'in' de la saison hivernale

En jean coupe flare ou large, en tissu et en coupe ajustée..., le pantalon reste tout de même une pièce très féminine et chic. A associer, avec goût et harmonie, avec d'autres pièces pour créer un look cohérent et être classée parmi les plus belles fashionistas...

Le pantalon est une pièce essentielle dans nos garde-robes et dressings de femme. Si l'on privilégie de porter la robe pendant la saison estivale pour son côté fluide et très confortable, pendant l'hiver et pour mieux se protéger contre le froid et les jours glaciaux, on mise sur le pantalon qui nous permet d'avoir un look ultra féminin et très classe en même temps. Qu'on le choisisse en jean ou en toute autre matière, le plus important c'est qu'il va à merveille à notre morphologie et met notre look et style en valeur ... Dans ce nouveau numéro, on vous proposera les meilleurs modèles, coupes et couleurs de pantalons à choisir pour un hiver au top et un style irréprochable.

Le pantalon en jean est une pièce indispensable pour toutes les femmes et à presque tous les âges. On le porte lors de toutes les occasions et on l'accessoirise pour mieux l'adapter à des évènements spéciaux. Il est pratique pour aller au bureau, pour aller à la faculté... et même pour assister à des fêtes et des cérémonies si on l'associe bien avec les autres pièces maîtresses pour un rendu très élégant et snob.

Cette saison, nous l'avons bien remarqué et repéré dans les boutiques de prêt-à-porter et les vitrines des magasins de vêtements, le jean coupe flare et large est une grande tendance. Chez Hamadi Abid et les boutiques de prêt-à-porter de création cent pour cent tunisienne, on remarque une large palette de choix et de modèles de jean et autres trousers super à la mode, à prix plus ou moins modérés et de bonne qualité. Le pantalon en jean à pattes larges et à taille haute fait partie en effet de la toute nouvelle collection hivernale. Fini le jean slim, c'est du has been, le pantalon flare et over size permet quant à lui de cacher les défauts et de bien se sentir confortable et décontracté dans sa tenue du jour.

Orné par une petite fente au bout des chevilles, on porte ce style de pantalon avec un pull-over en over size et un peu long, comme c'est la tendance également pour les haut large et des baskets pour un look preppy. Ce style de tenue va à merveille avec toutes les morphologies et toutes celles qui veulent avoir à la fois un look actuel et se sentir très à l'aise dans sa tenue. Côté sacs, on privilégie aussi les sacs en grand format, et on oublie les mini-sacs. Pour les couleurs, on mise sur l'indémodable couleur bleue brute, un peu foncée pour l'hiver à laquelle on associe un pull-over en gris, en beige ou en marron et ses dérivés. Sinon, un jean en noir aussi associé à un pull en noir et des chaussures de la même couleur permet de donner un aspect très classe à tout le look.

Si l'on choisit de porter un jean, un haut et des chaussures de la même couleur et en monochrome, on mise sur la pièce maîtresse, c'est-à-dire le manteau qui sera d'une couleur différente, tel que le vert olive, camel, gris... ou bien sur des accessoires en doré ou en argent pour apporter une touche de couleur à tout le style et casser la monotonie du look dans une parfaite harmonie de couleur assortie. Les pantalons en jean flare ou very larges se vendent entre 100 et 35 dinars. Chez la création jasmine par exemple, une boutique de prêt-à-porter de création tunisienne, on les retrouve à seulement 35 dinars la pièce. Mise à part la tendance des jeans flare, on retrouve à côté de ces modèles, de nouveaux styles de pantalons fluides et à tissu qui sont adaptés pour la saison hivernale.

On parle évidemment des pantalons larges à taille haute ou bien ceux aussi qui sont un peu classiques au niveau de la coupe, à savoir des pantacheville, mais avec une taille très haute. Ces pantalons un peu serré au niveau des jambes vont à merveille à celles qui ont une taille parfaite et qui veulent mettre en valeur leur taille élancée. Ce modèle de pantalon se porte avec des escarpins, des chaussures en plateforme et des bodys ou crop top qui mettent en valeur toute la tenue.

Cependant, toutes celles qui veulent porter ce style de pantalon et qui veulent camoufler les défauts peuvent le faire, il suffit juste de jouer sur les formes et couleurs pour harmoniser leur tenue et avoir l'air d'avoir une silhouette parfaite. On mise sur un haut en over size ou un peu loose et un pantacheville taille haute. Un manteau long permettra aussi de donner un joli aspect à tout le look et apporter de la modernité à cette tenue très chic. Idem pour ce style de pantalon qui se vend à peu près à plus de 50 dinars la pièce. Quant aux couleurs, on retrouve le beige comme couleur star de cet hiver, le vert foncé, le gris... ..

Une large palette de styles et de modèles de pantalons à porter cet hiver s'offre à nous, il suffit juste de choisir le modèle qui nous va à merveille et à le marier avec les pulls, tricots, chaussures et sacs qui vont avec et le tour est joué, nous resterons toujours dans la modernité et l'élégance...