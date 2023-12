Tunisie: Cacao et beurre de cacao - Gourmandise, sérénité et beauté

Un bon chocolat est, avant tout, un chocolat généreusement riche en cacao. Ce dernier étant un ingrédient incontournable aux plus délicieux entremets, biscuits, tartes, macarons et autres gâteaux exquis. Cela dit, en dehors de cette sphère purement gourmande, le cacao compte parmi les alliés de la bonne santé mais surtout du bien-être. Il doit cette réputation à sa composition à dominante anti-oxydante.

En effet, la principale vertu du cacao consiste en sa teneur en antioxydants. Elle est telle qu'elle permet de lutter contre moult problèmes chroniques de santé notamment le rhumatisme, l'arthrite, la bronchite et même l'hypertension artérielle. D'un autre côté, manger du cacao --avec modération évidemment-- améliore significativement les indices de croissance, notamment chez les enfants et les adolescents. Et lorsqu'on évoque la croissance, on sous-entend celle des os, des muscles mais aussi des cheveux et des ongles. D'ailleurs, pour les femmes qui endurent le retard des repousses capillaires ainsi que celle des ongles, il suffit d'introduire le cacao à leur alimentation régulière pour avoir une évolution positive tant requise.

Bonjour la bonne humeur !

Par ailleurs, consommé cru ou croqué sous forme de chocolat noir à 70% de cacao ou même plus, le cacao aide à retrouver la sérénité et à lutter efficacement contre le stress. Tel un véritable antidépresseur naturel, cet ingrédient gourmand au parfum enivrant et à l'arôme imposant contient des actifs énergisants et revitalisants qui aident à lutter contre la fatigue et à retrouver le tonus. D'autant plus qu'ils stimulent le cerveau en agissant salutairement sur l'humeur. Ainsi, fini les sautes d'humeur et l'irritabilité. Bon pour le moral, le cacao est aussi bon pour le physique. D'ailleurs, il n'est pas étonnant que bon nombre de diététiciens le recommandent comme unique délice autorisé dans le cadre des régimes alimentaires amincissants. Energisant, le cacao a aussi ceci de bon qu'il réduit l'appétit et augmente la sensation de satiété.

Beurre de cacao : idéal pour la peau et les cheveux

Par ailleurs, et outre le cacao proprement dit ( le cacao en poudre ou la fève de cacao), le beurre de cacao représente une excellente alternative aux produits de soins chimiques réparateurs, spécial peau sèche et cheveux secs et abîmés. En effet, les propriétés anti-oxydantes du beurre de cacao font face au vieillissement cellulaire, et donc celui cutané. Les matières grasses propres à ce produit naturel hydratent, nourrissent et renforcent l'élasticité naturelle de l'épiderme, conférant ainsi à la peau un aspect doux, lisse et frais. Quant à la caféine contenue dans le cacao, elle est idéale pour tonifier les peaux les plus fatiguées. D'ailleurs, il est recommandé de substituer les savons ordinaires par ceux riches en cacao ou en café et d'opter, aussi, pour les masques similaires.

Idem pour les cheveux qui retrouvent dans le beurre de cacao tout ce dont ils ont besoin, notamment ceux secs et abîmés. Le beurre de cacao leur apporte, en effet, une hydratation intense infaillible, vitalité et brillance.