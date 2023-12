Sénégal: Guédiawaye - Le Premier ministre a inauguré la maison des associations et la maison de la femme Mantoulaye-Guène

Guédiawaye — Le Premier ministre, Amadou Ba, a présidé la cérémonie d'inauguration de la maison des associations et de la maison de la femme Mantoulaye-Guène, a constaté l'APS, dimanche soir, à Guédiawaye (ouest).

Les deux infrastructures ont été construites avec un financement global de 668.739.097 francs CFA de l'État, selon le gouvernement.

La maison des associations de Guédiawaye a coûté 524.739.097 francs CFA et appartient à la mairie de Guédiawaye, selon la même source.

Le directeur chargé de sa gestion sera nommé par le maire de la ville.

Ses occupants vont fournir une contribution forfaitaire destinée à la maintenance de l'ouvrage.

La maison de la femme Mantoulaye-Guène de Guédiawaye a coûté 144 millions de francs CFA, selon le gouvernement. Elle va accueillir d'importantes activités de formation et de gestion des caisses d'épargne et de crédit, des mutuelles et des garderies d'enfants.

Mantoulaye Guène (1939-1991), dont l'ouvrage porte le nom, fut députée, ministre et militante du Parti socialiste.

"L'accès des populations aux services, équipements et infrastructures de base est plus que jamais une préoccupation", a dit le Premier ministre.

Sa construction procède de la politique d"'équité sociale et territoriale" du gouvernement, a dit Amadou Ba lors de la cérémonie d'inauguration, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de députés, et de membres du Conseil économique, social et environnemental, de notables et de guides religieux.

"En faisant construire ces infrastructures [...] d'utilité sociale, le président de la République met des services publics à la disposition des populations. Ces deux belles maisons destinées aux femmes et aux associations de Guédiawaye [traduisent] la volonté de modernisation de cette ville", a affirmé M. Ba.

Cheikh Sarr, le premier adjoint du maire de Guédiawaye, s'est réjoui de la construction des deux infrastructures. "Ces joyaux vont permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Ils offriront aux associations un cadre adéquat", a-t-il dit, promettant au Premier ministre que la mairie de Guédiawaye va veiller à leur bonne gestion.