Sénégal: Macky Sall inaugure mardi la phase 2 de la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio

Le président de la République, Macky Sall, va inaugurer mardi, à partir de 15 heures, la phase 2 de la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio (P2ID), annonce un communiqué transmis à l'APS.

Le Chef de l'Etat avait inauguré, en novembre 2018, la phase 1 portant sur 13 hectares et financée par l'État du Sénégal, à hauteur de 25 milliards de francs CFA, rappelle le texte. Ce financement a permis la construction de quatre hangars et d 'un immeuble administratif, permettant d'accueillir 26 entreprises et la création de 1334 emplois.

La phase 2, qui s'étend sur 40 hectares, a été réalisée avec le soutien d'Eximbank China de la République Populaire de Chine, pour un montant de 60 milliards de francs CFA.

Elle comprend trois hangars de type A de 7900 m2, six hangars de type B de 5000 m2 et huit hangars de type C de 2500 m2. Il s'y ajoute un immeuble d'habitation d'une capacité de 1000 personnes pour accueillir les travailleurs de la plateforme et des entreprises riveraines, signale le texte.

Elle dispose également d'une zone administrative qui abrite le guichet unique et un entrepôt sous douane.