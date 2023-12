Ile Maurice: Jiovanie laisse derrière lui une épouse enceinte et deux enfants en bas âge

Dylan Jerry Rousseau, un soudeur de 29 ans, a été arrêté vendredi après le décès de Jiovanie Gertry. Ce dernier avait été poignardé lundi 27 novembre et a rendu l'âme vendredi aux petites heures du matin. Il est décédé des suites d'une septicémie causée par une blessure au foie. La victime laisse derrière lui son épouse enceinte et ses deux enfants en bas âge....

C'est lundi, peu avant 16 h 30, que la victime, employée comme chauffeur de JCB, a eu une altercation avec Dylan Jerry Rousseau au sujet d'un casque appartenant à Jiovanie, à quelques mètres de sa maison. Le soudeur s'est alors emparé d'un couteau et a poignardé la victime. Grièvement blessé, Jiovanie Gertry a essayé de demander de l'aide et marchait pour rentrer chez lui lorsqu'au même moment, il a vu son frère, Wesley. «J'ai vu mon frère avancer difficilement vers moi et il attrapait son ventre. Il a pu me dire que c'est Dylan qui lui a asséné un coup de couteau à cause d'un casque», a confié le frère de la victime.

Wesley Gertry a aussitôt transporté son frère à l'hôpital Victoria, Candos, où celui-ci a subi une intervention chirurgicale avant d'être transféré à l'unité des soins intensifs, où il a été placé sous respirateur artificiel. Les médecins avaient expliqué que les chances de survie du trentenaire étaient minimes. La police n'a pu recueillir la version de la victime.

Vendredi, les hommes du DSP Seebaluck, le DASP Djapermal, le DI Balladin, le DI Ramburn ainsi que des officiers de la CID de Bambous et de Rose-Hill ont procédé à l'arrestation du suspect. Ce dernier a avoué avoir agressé la victime. Il a été placé en détention et a comparu devant la Bail and Remand Court hier samedi 2 décembre.