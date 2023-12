Ile Maurice: Une passagère blessée au moment du démarrage

Une jeune femme de 20 ans a porté plainte au poste de police de Pailles lundi 27 novembre. Elle a reçu de graves blessures et a eu un déboitement du genou dans un incident qui s'est produit dans un autobus, le 13 novembre.

Selon la jeune femme, elle était à l'arrêt de bus sur l'autoroute à Pailles pour rentrer chez elle à Camp-Diable. Un autobus de la compagnie nationale de transport (CNT) est arrivé.

Elle est montée dans le bus qui était plein de passagers. Le receveur lui a indiqué qu'il y avait une place sur l'avant-dernier siège à droite. Elle s'est donc dirigée vers ce siège prévu pour trois passagers.

Comme la seule place disponible était au milieu, la personne assise au bord a dû tourner ses pieds pour qu'elle puisse prendre la place. Elle s'apprêtait à s'asseoir, sa main gauche tenant le haut du siège devant elle, lorsque le bus a démarré de manière inattendue et à une vitesse déraisonnable, la projetant violemment sur le siège de manière brutale, ce qui a provoqué une luxation de son genou droit.

Elle a ressenti une douleur atroce et, voyant qu'elle souffrait énormément, un passager assis à côté d'elle a appelé le SAMU et a même informé le conducteur, mais celui-ci n'aurait pas prêté attention.

De plus, il a poursuivi son trajet. Ce n'est qu'à Beau-Climat, La Flora, que le SAMU est venu lui porter assistance et elle a été transportée à l'hôpital de Rose-Belle, où on l'a informée que son genou était disloqué.

La patiente a bénéficié d'un repos complet d'un mois et demi pour se rétablir. Elle a remis ses documents médicaux à la police et a aussi signalé l'incident à la National Land Transport Authority (NLTA) et à la CNT.