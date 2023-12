Ile Maurice: Macabre vengeance ?

Le corps en état de décomposition avancée de Marco Claude Macaque a été exhumé par des officiers de la Special Mobile Force (SMF), de la Disaster Response Unit and Engineering Squadron en présence de ceux de la Major Crime Investigation Team (MCIT) vendredi, aux alentours de 15 heures, à Richelieu. L'employé de Moura, âgé de 34 ans, père d'une fillette, n'avait pas donné de signe de vie depuis juillet...

Son ami, chez qui il avait élu domicile depuis quelques mois, avait signalé sa disparition au poste de police de Camp Levieux. Deux personnes ont été arrêtées. Il s'agit d'Anabelle Peer Ahmud, l'ex-concubine de la victime, âgée de 35 ans, et le fils de cette dernière, Emito, âgé de 19 ans. Ils ont tous deux été placés en détention et ont comparu devant la Bail and Remand Court hier.

L'ami de Marco Macaque savait que quelque chose clochait. Trois jours après la disparition du trentenaire, il décide de rapporter le cas à la police. Cinq mois après, les limiers de la MCIT ont eu des informations selon lesquelles ce dernier aurait été tué et enterré dans la cour de son ex-concubine, à Richelieu. Comment ont-ils eu vent de cela? Les enquêteurs n'en diront pas plus... Il se peut cependant, que l'un des deux suspects ait vendu la mèche en se 'confiant' à un ami ou un proche...

Accompagnés de plusieurs unités de la police, les officiers de la MCIT, sous la supervision du SP Seeburruth, se sont ainsi rendus sur place. Ils sont tombés sur Anabelle Peer Ahmud et la jardinière en béton, où des fleurs avaient été plantées et se trouvant devant sa maison, a été fouillée en sa présence. Au fur et à mesure, les officiers de la SMF ont commencé à apercevoir la 'silhouette' d'un homme, enveloppé dans une couverture blanche et verte. Le corps a aussitôt été déterré et envoyé à la morgue de l'hôpital Victoria, Candos. Anabelle Peer Ahmud et son fils, Emito, sont alors tous deux arrêtés et interrogés avant d'être placés en détention.

Les enquêteurs privilégient la thèse de vengeance. Marco Macaque avait en effet été arrêté en début d'année après la plainte d'une octogénaire pour vol. Cette dernière, une habitante de Richelieu, avait rapporté qu'une somme de Rs 136 580 avait disparu de son compte en banque et qu'elle soupçonnait son employée de maison. Lors de son interrogatoire, celle-ci avait nié son implication. Mais après avoir visionné les images des caméras des guichets de la banque, la police devait procéder à l'arrestation de Marco Macaque, le 28 avril. Ce dernier avait balancé le nom de sa concubine d'alors... Les deux devaient expliquer avoir agi sous les ordres de l'employée de maison. Marco Macaque avait été libéré sous caution quelques jours après. Il avait refait sa vie après sa rupture avec son ex-conjointe.