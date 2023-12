Ethiopie: La CEA organisera une réunion d'un groupe d'experts de haut niveau sur la ZLECAf à Addis-Abeba.

<strong>Addis Abeba, le — La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) convoquera une réunion de groupe d'experts (EGM) de trois jours du pilier d'approvisionnement groupé de l'Initiative pharmaceutique ancrée dans la zone de libre éhange continental (Initiative pharmaceutique) de la SRMNCH essentielle des produits de santé, à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Selon un communiqué publié par la CEA, la réunion, qui se tiendra du 5 au 7 décembre 2023, se concentrera sur l'examen technique du mécanisme centralisé de passation des marchés groupés (CPPM) et de l'instrument juridique qui l'accompagne.

Cette réunion de haut niveau, réunissant de hauts responsables gouvernementaux et des experts techniques de 10 états membres pilotes, dont l'Éthiopie, le Kenya, Djibouti, l'Érythrée, Maurice, Madagascar, les Comores, le Rwanda, les Seychelles et le Soudan, ainsi que des experts techniques de la CEA et des partenaires de développement vise à parvenir à un consensus sur le cadre des marchés publics groupés et son instrument juridique.

Les délibérations et décisions de l'EGM guideront la feuille de route pour la création du mécanisme et de son instrument juridique pour approbation et signature lors de la réunion ministérielle proposée prévue pour le premier trimestre 2024.

Lors de la signature de l'instrument juridique, le CPPM sera mis à l'épreuve en achetant 1 à 4 médicaments comme preuve de concept.

Cette initiative recèle un immense potentiel pour révolutionner les pratiques d'approvisionnement pharmaceutique à travers l'Afrique, garantissant l'accès à des médicaments abordables et de qualité pour tous en favorisant la sécurité des produits de santé.

Le CPPM de l'Initiative Pharma devrait consolider l'achat de produits pilotes SRMNCH dans dix pays, à savoir : l'Éthiopie, le Kenya, Djibouti, l'Érythrée, Maurice, Madagascar, les Comores, le Rwanda, les Seychelles et le Soudan.