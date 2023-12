Cote d'Ivoire: Uligpro 2024-20 universités en course pour le trophée

La conférence de presse de lancement de la deuxième édition de la Ligue Professionnelle des Universités (Uligpro Futsal) suivie des tirages au sort s'est tenue, le vendredi 1er décembre 2023 au Centre Sportif, Culturel et des TIC Ivoiro-Coréen Alassane Ouattara d'Abidjan-Adjamé.

Pour cette édition, le tournoi sportif inter-universitaire dénommé la Ligue Professionnelle des Universités (Uligpro) Futsal verra la participation de 20 universités et elle va démarrer dans le courant du mois de mars 2024. Selon l'initiateur Ben Koné, cette compétition se décline comme un facteur de cohésion, mais surtout de rassembleur. « Cette année, ce sera un show organisé par les étudiants et pour les étudiants à travers les comités que nous allons instituer au sein des universités pour qu'au-delà de l'aspect éducatif et sportif, les étudiants puissent montrer les aspects culturels, de communication et de mobilisation», a-t-il déclaré. Ainsi, pendant 15 journées, les universités accréditées iront à la conquête du trophée.

« L'équipe vainqueure en plus du trophée répartira avec la somme de 5 millions de francs Cfa. Le finaliste malheureux aura la somme de deux millions de francs Cfa et le 3è empochera la somme d'un million de francs Cfa. La meilleure université Uligpro qui sera l'équipe la plus intégrée au tournoi en termes de mobilisation, d'engagement, d'engouement repartira avec un million», a-t-il déclaré. En ce qui concerne les récompenses individuelles, Ben Koné a expliqué que pour cette édition, des prix sont prévus pour le meilleur buteur, meilleur joueur et le meilleur dribbleur. En plus, le prix spécial des arbitres a été instauré.

En termes d'innovations, Ben Koné a notifié la participation des équipes féminines, des aspects projets qui seront mis en avant au sein des universités, la création de la communauté Uligpro et surtout la période d'avant match pour permettre aux universités de se préparer en organisant des équipes et de matches amicaux pour relever le défi nouveau.