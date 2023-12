Maroc: Sénégal-Maroc - L'ambassadeur Amadou Diop met en avant le caractère exceptionnel des relations bilatérales multiséculaires

Dakar — L'ambassadeur et conseiller diplomatique sénégalais, Amadou Diop, a mis en avant, samedi soir à Dakar, lors d'une cérémonie de présentation et de dédicace de son ouvrage intitulé "Le Sénégal au diapason du monde: Champ évolutif, jeux et enjeux", le caractère exceptionnel des relations multiséculaires entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal en tant que modèle de coopération Sud-Sud dense.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment de la ministre chargée des Sénégalais de l'extérieur, Annette Seck, du Conseiller spécial du président et ancien ministre des affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, de l'ancien ministre des Affaires Étrangères, Seydina Omar Sy et de l'Ambassadeur de SM le Roi à Dakar, Hassan Naciri.

Préfacé par le président Macky Sall, l'ouvrage jette un regard rétrospectif, introspectif et prospectif sur la diplomatie sénégalaise à la croisée des relations internationales.

Ce livre (238 pages) paru aux éditions Harmattan Sénégal retrace les balises de la riche diplomatie sénégalaise dans ses constantes ajustées aux variables des multiples enjeux internationaux.

S'exprimant à cette occasion, après nombre de témoignages, l'ambassadeur Amadou Diop, ancien conseiller diplomatique du président, actuel conseiller diplomatique du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, a indiqué que cet ouvrage constitue le prolongement de son premier livre publié en 2005 et intitulé "Sénégal: repères et grandeur d'une diplomatie".

Il a ajouté que l'ouvrage met en exergue les fondamentaux de la diplomatie sénégalaise, à savoir, le panafricanisme, l'équilibre, la diplomatie de bon voisinage, la promotion de la paix et de la sécurité, la défense des droits de l'Homme et la diversification des partenaires.

Il retrace aussi plusieurs aspects de la diplomatie sénégalaise dans le contexte africain et international, a-t-il expliqué.

Dans son analyse des champs de la diplomatie de son pays, l'auteur a consacré un espace au partenariat séculaire entre le Maroc et le Sénégal, soulignant le caractère exceptionnel des relations entre les deux pays.

Ainsi, il s'est appesanti sur la qualité exceptionnelle de ces relations qui se sont érigées en modèle de coopération Sud-Sud dense à tous les niveaux, saluant, à cet égard, les actions et initiatives entrprises par SM le Roi Mohammed VI et le Président Macky Sall au service du renforcement des liens multiséculaires entre le Maroc et le Sénégal.

Dans son ouvrage, l'auteur rappelle que les relations entre le Sénégal et le Maroc remontent au moins au 11è siècle lorsque les almoravides arrivèrent jusqu'aux berges de Saint-Louis, ajoutant qu'elles prennent la forme de liens de tous ordres tissés entre les peuples des deux pays, en parfaite communion.

"Ce brassage sénégalo-marocain historique profond et amical a fécondé en permanence une coopération exceptionnelle, impulsée par feu le Roi Hassan II et le Président Senghor, approfondie avec Président Diouf, consolidée par SM le Roi Mohammed VI avec le Président Wade, propulsée par le Président Sall", affirme-t-il.

Et de souligner que le Sénégal et le Maroc entretiennent des liens dans pratiquement tous les secteurs, avec plusieurs accords en vigueur dans nombre de domaines dont les Banques, les Finances et les Assurances, le BTP, L'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, la formation des cadres, la formation militaire, les infrastructures, I'énergie, I'agriculture l'élevage et la pêche ainsi que l'agroalimentaire, la santé, le transport, les mines et le logement.

M. Diop a noté que le discours prononcé par le Cheikh Abdoul Aziz Dabagh Sy devant feu le Roi Hassan II et le regretté Président Léopold Sédar Senghor lors de l'inauguration de la Grande Mosquée de Dakar en 1964 est resté gravé dans la mémoire collective sénégalo-marocaine en ce qu'il traduisait tout ce qui lie et relie les deux peuples depuis la nuit des temps.

Sur le plan diplomatique, M Diop affirme que "le Sénégal aura été l'allié le plus fidèle, l'avocat le plus déterminé, le plus constant dans la défense de la marocanité du Sahara aussi bien de facto que de jure, dans un berceau historique, civilisationnel et sociologique".

De son côté, l'ambassadeur de SM le Roi a souligné l'importance de l'espace accordé par l'auteur aux relations multiséculaires entre les deux pays, en tant qu'excellent exemple de cette proximité entre les deux chefs d'Etat, les deux peuples et les deux pays.

M. Naciri a, dans ce sens, mis l'accent sur l'ancienneté et les spécificités des relations entre les deux pays amis et frères, rappelant les liens fraternels et cordiaux entre les leaders des deux pays.

Cet événement qui a connu une grande affluence, a été également marqué par la présence du vice-Président de l'Assemblée Nationale, Ibrahima baba sall, de l'Ambassadeur du Directeur Afrique et Union Africaine aux Affaires Étrangères, Sylvain Sambou, du représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies et Président du Comité pour l'exercice des Droits Inaliénables du Peuple Palestinien, Cheikh Niang, ainsi que du doyen du corps diplomatique au Sénégal et de plusieurs autres ambassadeurs d'Afrique, d'Europe et d'Asie.