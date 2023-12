Cote d'Ivoire: 7e édition du fisat - Les recommandations faites par le comité scientifique

La cérémonie de la 7e édition du Forum International et Salon Africain des Transports (Fisat), a eu lieu le vendredi 1er décembre 2023 au parc des Expositions d'Abidjan-Port-Bouët.

Après trois jours de réflexion sur la question de la mise en place d'un système de transport au service du développement, les lampions se sont éteints sur la célébration de la 7ème édition du Forum International et Salon Africain des Transports. À cette occasion, Dr Siélé Silué, président du comité scientifique du Fisat, a indiqué qu'au cours de cette édition, chaque mot du thème central a fait l'objet d'un débat. Ainsi, dit-il, la qualité des débats ont permis d'élaborer des ébauches de solutions pour l'amélioration du système des transports.

« En ce qui concerne la durabilité, nous avons pris l'engagement de faire les choses pour que ça soit durable dans le temps. Le côté digitalisation a été traité. Avec la digitalisation, nous avons la réponse de notre contribution à améliorer le changement climatique, aujourd'hui. En ce qui concerne l'employabilité des jeunes, nous avons tous reconnu que le secteur des transports crée des emplois directs mais ce que nous avons retenu, c'est que le secteur des transports crée des emplois indirects.

Pour dire que le secteur des transports contribuerait à l'employabilité des jeunes. Et, avec la digitalisation en cours, c'est une opportunité pour notre jeunesse afin qu'elle prenne sa part dans cette digitalisation. En matière de modernisation, nous avons souhaité que chaque pays montre ce qu'il sait faire et permet aux autres de retenir les leçons », a-t-il expliqué. Par la suite, il a fait savoir que le plan lagunaire et l'avènement du métro et du Brt (Bus Rapid Transit), la configuration du système de transport à Abidjan sera réorganisée par le ministère des Transports, de sorte que le secteur puisse créer plus d'emplois et servir aux autres.

Représentant le ministre des Transports Amadou Koné, le directeur de cabinet dudit ministère, Coné Dioman a révélé l'importance du Fisat dans le développement du secteur du transport en Côte d'Ivoire. « Le Fisat, par la richesse de ses contributions et surtout l'expérience et l'expertise des intervenants, a inspiré et continuera d'inspirer nos réformes au niveau du ministère des Transports.

Face aux enjeux et défis que recouvre le secteur des transports, le Fisat vient contribuer, à nos côtés, , à apporter des solutions novatrices innovantes bâties sur les Tics (Technologies de l'information et de la communication) », a-t-il déclaré. Par ailleurs, il a rassuré que les conclusions des travaux du Fisat ne resteront pas lettre morte mais seront transmises au ministre qui s'en fera l'écho auprès du gouvernement de Côte d'Ivoire. Coné Dioman a souligné que, de par sa transversalité, le transport constitue un secteur très prometteur.

Pour Magnatié Bamba, cette édition a été un pari réussi. Car durant les trois jours, ils ont eu d'agréables surprises, tant au niveau de la qualité des exposants que du panel scientifique. « Au niveau des travaux scientifiques, nous avons eu des informations pertinentes qui, je pense, ont apporté beaucoup aux uns et autres», a-t-elle affirmé.