Tunisie: Kasserine / Elections - Les candidats Hafedh Ayadi, Mohamed Kefi Rhimi et Noureddine Rhimi de la délégation de Hassi Frid entament leur campagne électorale

Tunis — Le candidat Hafedh Ayadi de la circonscription électorale "Saloum" relevant de la délégation Hassi Frid dans le gouvernorat de Kasserine et les candidats Mohamed Kefi Rhimi et Noureddine Rhimi de la circonscription Hachim dans la même délégation, ont entamé, dimanche, leur campagne pour les élections des conseils locaux prévues le 24 décembre 2023.

Le candidat Hafedh Ayadi, âgé de 26 ans, travailleur journalier et sans appartenace politique, a déclaré à la TAP qu'il s'est présenté aux prochaines élections afin d'oeuvrer en vue de contribuer au développement de sa délégation dans divers domaines, soulignant sa volonté de développer le secteur agricole en réalisant une étude du foncier pour les terres agricoles, en creusant des puits profonds et en créant des lacs de montagne. Il s'efforcera, également, à garantir l'approvisionnement en eau potable et à créer un bureau de poste à l'imada Salloum pour rapprocher les prestations des citoyens ainsi que des centres culturels et de divertissement pour les jeunes.

Le candidat, Mohammd Kefi Rhimi, âgé de 58 ans, travailleur de chantier et qui n'a pas d'appartenance politique, s'est engagé dans une déclaration à la TAP à trouver des solutions aux problèmes du manque d'eau potable, des routes et pistes rurales et agricoles vétustes et du réseau de communication bas débit et souvent inexistant, tout en oeuvrant à effectuer des travaux pour électrifier les puits et soutenir les agriculteurs.

De son côté, le candidat Noureddine Rhimi, 58 ans, chauffeur de taxi sans appartenance politique, a déclaré à la TAP qu'il oeuvrera à l'aménagement et au bitumage des routes de son Imada, qui se situe selon lui en dessous du seuil de pauvreté, ainsi qu'à la raccorder au réseau d'eau potable, à soutenir les petits agriculteurs et les aider à creuser des puits et à créer un centre de santé de base à Gouira.

Dans la délégation de Hassi Frid (la délégation la plus pauvre de Tunisie), 20 candidats sont en lice pour 5 sièges au prochain conseil local de cette délégation, qui comprend 5 circonscriptions électorales, dont deux candidats de l'Imada Hachim et trois candidats de Salloum.